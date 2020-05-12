Google дал возможность перенести музыкальные библиотеки пользователей из «Google Play Музыки» в «YouTube Music», доступ к старому сервису закроют до конца года





Сегодня компания Google начала приглашать пользователей сервиса Google Play Музыка переносить свои музыкальные библиотеки, личные вкусовые предпочтения и плейлисты в сервис для прослушивания и поиска музыки YouTube Music. На данный момент пользователи будут иметь доступ к обоим сервисам, однако до конца года доступ к Google Play Музыка закроют.

«За последние несколько лет мы усовершенствовали YouTube Music, чтобы обеспечить полноценный опыт прослушивания, а также добавили функции, чтобы пользователи Google Play Музыка чувствовали себя как дома. Мы хотим быть уверенными, что у каждого будет время перенести свой музыкальный контент и привыкнуть к YouTube Music, поэтому мы будем отправлять много уведомлений до того момента, когда пользователи уже не будут иметь доступ к Google Play Музыка позже в этом году.

Фанаты музыки потратили много времени, создавая собственные коллекции музыки и подкастов в Google Play Музыка, поэтому разработчики упростили их перенос в новый сервис. Все пользователи Google Play Музыки вскоре получат электронное письмо с подробными инструкциями о том, как начать перенос полной истории и контента Google Play Музыки, а также подкастов в свои «новые дома».

Любители музыки смогут начать процесс переноса своей музыкальной библиотеки в YouTube Music, выполнив следующие действия:

Установите приложение YouTube Music (iOS/Android).

Нажмите кнопку переноса в YouTube Music, и загрузки, покупки, добавленные песни и альбомы, персональные плейлисты и плейлисты, на которые подписаны, лайки и дизлайки, радиостанции и личные настройки сразу будут перенесены.

Обновленные рекомендации появятся на домашней странице YouTube Music, и сервис сообщит по электронной почте и уведомлениями, когда перенос вашей музыкальной библиотеки будет завершен, а ваша музыка появится во вкладке «Библиотека».

Если пользователь активно слушает подкасты, то он может перейти на эту веб-страницу и перенести свои подписки и ход эпизодов в сервис Google Подкасты нажатием кнопки. Google Подкасты — это отдельный проигрыватель подкастов, который можно загрузить бесплатно на Android и iOS, он также доступен с Ассистента Google, Поиска Google, Google Home и других.

Для тех, кто еще не знаком с YouTube Music, в Google напомнили, что он может предложить следующие возможности:

Каталог: YouTube Music предлагает более 50 миллионов официальных треков, альбомов и высококачественного аудио, а также редкие композиции, песни, не включенные в альбомы, живые выступления и ремиксы, которые вы не сможете найти больше нигде.

YouTube Music предлагает более 50 миллионов официальных треков, альбомов и высококачественного аудио, а также редкие композиции, песни, не включенные в альбомы, живые выступления и ремиксы, которые вы не сможете найти больше нигде. Слушайте везде: пользуйтесь музыкальным приложением YouTube Music, версией для ПК и возможностью прослушивания через смарт-динамики.

пользуйтесь музыкальным приложением YouTube Music, версией для ПК и возможностью прослушивания через смарт-динамики. Рекомендации: откройте для себя новую музыку с помощью рекомендаций на домашней странице YouTube Music и персонализированных миксов: Ваш микс, Микс новых релизов, Ваши рекомендации – в зависимости от вашего вкуса, места нахождения, времени дня и настроек Google Play Музыка после переноса.

откройте для себя новую музыку с помощью рекомендаций на домашней странице YouTube Music и персонализированных миксов: Ваш микс, Микс новых релизов, Ваши рекомендации – в зависимости от вашего вкуса, места нахождения, времени дня и настроек Google Play Музыка после переноса. Официальные Плейлисты: Слушайте тысячи официальных плейлистов как на YouTube Music, так и из Google Play Музыка.

Также по отзывам пользователей Google Play Музыка были внедрены дополнительные новые функции:

Создание списка воспроизведения: был увеличен размер списка воспроизведения с 1000 до 5000 песен, чтобы предоставить место для еще большего количества песен.

был увеличен размер списка воспроизведения с 1000 до 5000 песен, чтобы предоставить место для еще большего количества песен. Загрузка: после переноса вы можете слушать загруженную и приобретенную музыку с Google Play Музыка или добавить до 100 000 треков в свою библиотеку в YouTube Music (увеличение на более чем на 50 000 по сравнению с Google Play Музыка).

после переноса вы можете слушать загруженную и приобретенную музыку с Google Play Музыка или добавить до 100 000 треков в свою библиотеку в YouTube Music (увеличение на более чем на 50 000 по сравнению с Google Play Музыка). Прослушивание в режиме офлайн: пользователи, оформившие платную подписку, могут загружать любую песню, список воспроизведения, музыкальное видео или позволить функции умной загрузки (пока только для Android) делать это за вас, чтобы у вас всегда было, что слушать, даже если у вас нет доступа к Интернету.

пользователи, оформившие платную подписку, могут загружать любую песню, список воспроизведения, музыкальное видео или позволить функции умной загрузки (пока только для Android) делать это за вас, чтобы у вас всегда было, что слушать, даже если у вас нет доступа к Интернету. Тексты песен: во время прослушивания можно легко получить доступ к текстам песен.

во время прослушивания можно легко получить доступ к текстам песен. Вкладка «Навигатор” абсолютно новая вкладка «Навигатор» предлагает единое место для поиска новой музыки и огромного каталога плейлистов YouTube Music в новых разделах «Новые релизы» и «Настроения и жанры».

Существующая стоимость подписки одинакова для Google Play Music и YouTube Music. Любители музыки могут бесплатно пользоваться версией YouTube Music с поддержкой рекламы или же YouTube Music Premium – платной подпиской, которая предоставляет слушателям возможность без рекламы слушать музыку в фоновом режиме и загружать контент за 79 грн в месяц. Или вы можете попробовать YouTube Premium, чтобы расширить пользовательский опыт без рекламы, с фоновым прослушиванием и воспроизведением в режиме оффлайн и на YouTube за 99 грн в месяц.

Пользователям сервиса Полный доступ в Google Play Музыка автоматически будет предоставлен эквивалентный уровень YouTube Music Premium или YouTube Premium по той же цене, в зависимости от уровня преимуществ текущей подписки (но некоторые пользователи могут увидеть разницу в цене после трансфера).

Узнать ответы на часто задаваемые вопросы можно по следующей ссылке.

Источник: Google