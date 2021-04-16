Google добавила возможность быстрого перехода к окну поиска из результатов поисковой выдачи – нажатием клавиши «/»





Компания Google запустила небольшое улучшение своего поискового сервиса для настольных систем. Теперь после получения результатов поисковой выдачи можно нажать на клавиатуре символ «/», что позволит сразу же перейти к полю поиска. После этого можно сразу же вводить текст (например, для уточнения поискового запроса), не используя мышку для навигации по странице.

Новая функция уже стала доступна некоторым пользователям. Когда они просматривают страницу с результатами поисковой выдачи и нажимают какую-либо клавишу, в нижнем левом углу экрана появляется всплывающая подсказка «Чтобы перейти к окну поиска, нажмите /». А нажатие на соответствующую клавишу сразу же активирует окно поиска и в него перемещает курсор – сразу же поисковой фразой. При этом поле поиска также будет предлагать возможные варианты поискового запроса, связанные с первоначальным запросом.

Данная функция работает только на странице поисковой выдачи. На главной странице поиска без результатов она не работает, так как окно поиска изначально активно.

Источник: Engadget