Google добавит поддержку более 70 языков для мультипоиска и добавляет новые функции в поиск на мобильных устройствах

Компания Google объявила, что её инструмент мультипоиска, который позволяет выполнять поиск как по изображению, так и по тексту, в ближайшие несколько месяцев будет расширен до более чем 70 языков мира.

Мультипоиск предназначен для упрощения поиска вещей, которые бывает сложно описать, используя только текст. Например, когда пользователь видит понравившуюся куртку и хочет найти её в другом цвете. Благодаря мультипоиску можно открыть Google Lens в приложениях Google для Android или iOS, сфотографировать куртку, ввести желаемый цвет и выполнить поиск.

Первоначально мультипоиск был запущен в апреле в виде бета-версии только для США. В настоящее время он доступен во всем мире на английском языке. Теперь Google намерена существенно расширить перечень поддерживаемых языков.

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Также Google сообщила о расширении функциональных возможностей мультипоиска. Новая функция «мультипоиск рядом со мной» позволит находить вещи локально. Например, пользователь сможет искать определённое блюдо в близлежащих ресторанах. Эта функция появится в США этой осенью.

Дополнительно Google улучшает другие возможности поиска. Так, приложение Google для iOS начинает отображать ярлыки под панелью поиска для вызова дополнительных функций, например, перевода текста с помощью камеры или распознавания песни. В приложении для Android эти возможности появятся «скоро». Вместе с тем планируется добавить инструменты для более детального изучения темы. При вводе поискового запроса Google будет предлагать ключевые слова и параметры темы, на которые можно нажать, чтобы детализировать запрос. Эта функция будет запущена на английском языке в США для мобильных устройств в ближайшие месяцы.

Наконец, в результатах поиска будут появляться более наглядные результаты. Например, при поиске информации о городе может появляться информация о прогнозе погоды и видео, снятых в этом городе. Это нововведение также появится в ближайшие месяцы на мобильных устройствах в США на английском языке.

Источник: The Verge