Google добавит в Chrome три новые функции генеративного искусственного интеллекта со следующим обновлением

Google объявила, что в следующем обновлении добавит новые функции генеративного искусственного интеллекта Chrome, которые должны сделать браузер более простым в использовании. Среди них органайзер вкладок, помощник для написания текстов, а также возможность генерировать темы и иллюстрации во всем браузере.

Чтобы включить новые функции, нужно будет включить переключатель Experimental AI на странице настроек, который находится в раскрывающемся меню с тремя точками, передает Engadget.

Организатор вкладок автоматически предложит способы классификации всех открытых вкладок в окнах Chrome и предложит возможность создания групп. Это может быть полезно, если открыто много повторяющихся вкладок. ИИ объединит открытые страницы по темам. Например, вкладки, связанные со сборами, могут быть объединены в группу, и ИИ предложит название типа «Допомога ЗСУ».

Новый текстовый помощник Chrome будет запущен как экспериментальный инструмент, помогающий пользователям создавать текст, включая обзоры или посты в социальных сетях. Также инструмент может закончить предложение или предложить варианты продления текста.

Кастомизация не является новостью для большинства инструментов Google, как «Почта» или «Документы», а теперь в Chrome можно будет персонализировать визуальное оформление браузера с помощью искусственного интеллекта. Можно искать темы по описанию, например, «маленький пляжный городок» или «Бегущий по лезвию», и просмотреть варианты тем, сгенерированные ИИ, перед тем, как выбрать их.

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