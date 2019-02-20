Google дразнит анонсом таинственного продукта на грядущей игровой выставке GDC 2019

Производители нередко дразнят нас различными изображениями в преддверии каких-либо значимых анонсов. Обычно эти тизеры содержат весьма очевидные намеки на то, что же нам готовят. Однако новый постер Google получился весьма «таинственным». Посредством него Google приглашает на свое следующее крупное мероприятие, которое пройдет 19 марта в рамках игровой выставки Game Developers Conference (GDC). Старт мероприятия намечен на 20:00 по Киеву.

Как отмечает The Verge, ранее Google проводила небольшие мероприятия в рамках GDC для разработчиков, где представители компании рассказывали о последних разработках для разработчиков игр на Android. Но в этом году компания явно готовит нечто грандиозное для широких масс.

Увы, никаких явных намеков, не считая слегка жутковатой вставки в самом начале с тесным коридором, в самом конце которого виден яркий свет, приглашение не содержит. Что интересно, так это фраза-лозунг, которую Google выбрала для этого мероприятия — Gather around (если помните, почти такую же Apple использовала для презентации нынешнего поколения iPhone в прошлом году). В письмах, разосланных представителям СМИ, Google просто завила, что они все раскроется 19 марта.

Единственная догадка, которая в данном случае приходит на ум, — это игровой потоковый сервис Project Stream. Напомним, последний позволяет играть в обычные компьютерные игры на любом ПК прямо через браузер Chrome. В данном случае сама игра запускается на удаленном сервере, обеспечивающем необходимые вычислительные мощности, а на устройство пользователя подается лишь картинка (видеопоток). Впервые Google представила сервис Project Stream в октябре прошлого года, тогда же стартовало его бета-тестирование. Отметим, что похожие сервисы потоковой трансляции видеоигр развивают Sony (PlayStation Now), Nvidia (GeForce Now), Microsoft (xCloud) и даже Amazon. То есть, Google придется хорошо постараться, чтобы ее продукт оказался достаточно конкурентоспособным на фоне решений других компаний.

Источник: The Verge