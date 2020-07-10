Google Earth — 15 лет
Сервис Google Earth (Google Планета Земля) стал настолько привычным, что кажется, он был всегда. Между тем, один из популярнейших сервисов интернета, являющийся крупнейшим общедоступным хранилищем детализированных географических изображений в мире, недавно отметил свое 15-летие. Миллиарды людей использовали Google Earth в течение долгих лет — разработчики Google Earth вспомнили 15 историй, которые в свое время их сильно вдохновили — по одной на каждый год.
- Ответ на стихийные бедствия. Ураган Катрина поразил побережья Мексиканского залива в августе 2005 года, и команда Google Планета Земля оперативно скооперировалась с Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA), чтобы сделать обновленные снимки доступными для первых ликвидаторов в зоне бедствия, чтобы поддержать операции по оказанию помощи и оценить масштабы разрушений.
- Виртуальные путешествия. В 2006 году бывший учитель английского языка Джером Бург впервые использовал Google Планета Земля, чтобы создать Lit Trips, экскурсии по следам путешествий известных литературных героев. Сегодня проект включает более 80 литературных экскурсий для учителей и учеников всех классов. Каждая экскурсия состоит из дискуссий для начинающих, информационных ресурсов и полезных активностей.Эта литературная экскурсия была создана на основе романа «Два месяца»
- Защита культурного наследия. Когда вождь Альмир из народа суруи впервые увидел Google Планета Земля во время посещения интернет-кафе, лидер коренного народа сразу понял ее потенциал как инструмента для сохранения традиций своего народа. В 2007 году Альмир проехал тысячи миль от бразильской Амазонки в штаб-квартиру Google, чтобы пригласить Google научить свою общину использовать Google Планета Земля. Народ суруи продолжал строить свою культурную карту на Google Планета Земля, которая включала сотни культурных памятников, имеющих большое значение в их тропическом лесу.
- Расшифровка поведения животных. В 2008 году немецкие и чешские исследователи использовали Google Планета Земля, чтобы наблюдать за 8510 головами домашнего скота на 308 пастбищах на шести континентах. Изображение помогли им сделать удивительное открытие, что определенные виды крупного рогатого скота и олени движутся в направлении магнитных полюсов во время выпаса или отдыха.5. Объединение семей. Сару Брирли был случайно отделен от своей семьи в возрасте пяти лет и попал в детский дом. К счастью, Сару был усыновлен любящей семьей в Австралии. Став взрослым, Сару интересовался своим происхождением и тщательно отслеживал свой путь домой в Индию, используя спутниковые снимки в Google Планета Земля. Он нашел свою биологическую мать в 2011 году после 25 лет разлуки. Посмотреть историю в Google Планета Земля.6. Помощь общинам, пострадавшим от войны. The HALO Trust — самая давняя, крупнейшая и наиболее успешная гуманитарная организация по разминированию — использует Google Планета Земля для определения и картографирования заминированных районов. «HALO Trust» обезвредил 1,8 миллиона мин, 11,9 миллиона других взрывоопасных предметов и 57,2 миллиона боеприпасов стрелкового оружия в 26 странах во всем мире.7. Защита слонов от браконьеров. Для защиты слонов от браконьеров, которые охотятся на их бивни ради слоновой кости, Save the Elephants создали систему слежения за слонами. Начиная с 2009 года, они снарядили сотни слонов спутниковыми ошейниками, чтобы отслеживать их передвижения в режиме реального времени на Google Планета Земля. Их партнерские организации, в частности рейнджеры в Lewa Wildlife Conservancy, используют Google Планета Земля в борьбе против браконьеров за слонами по всей территории заповедников и частных земель в Кении.8. Открытие неизвестных лесов. Доктор Джулиан Байлисс использовал Google Планета Земля для изучения высокогорных тропических лесов в Африке. Почти за все время существования Google Планета Земля, доктор Байлисс систематически «летал» над северным Мозамбиком в Google Планета Земля и сканировал спутниковые снимки. Однажды он наткнулся на тропический лес на вершине горы. Его виртуальная находка привела к открытию нетронутой экосистемы тропических лесов на горе Лико в 2018 году.9. Поддержка студентов в сельских классах. Преподаватели в Индийском Литературном проекте (ILP) используют Google Планета Земля для создания интерактивного содержания для обучения в сельских классах, способствует улучшению грамотности для 745 000 учащихся по всей Индии.10. Вдохновляющие позитивные изменения окружающей среды. Некоммерческая организация HAkA использовала Google Планета Земля, чтобы показать угрозы для экосистемы Лейзер, последнем месте на Земле, где в дикой природе сосуществуют орангутаны, носороги, слоны и тигры. Этот тур в Google Планета Земля помог повысить осведомленность о регионе и вызвал положительные изменения в этом регионе.11. Новый взгляд на планету. Версия Google Earth VR, которая вышла в 2016 году, дала возможность людям возможность увидеть Землю под другим углом.12. Чествование мирового языкового многообразия. В 2019 году Таня Хаерекитера Тапуелуелу Вольфграм, женщина из народов Маори и Тонган, путешествовала через Тихий океан, чтобы взять интервью и записать носителей 10 различных языков коренных народов для Google Планета Земля. В проекте приняли участие 50 носителей языков коренных народов со всего мира в честь Международного года языков коренных народов в 2019 году.13. Охота на (вымышленных) суперзлодеев. Люди во всем мире шли по следам Кармен Сандиего и агентов V.I.L.E., играя в три игры, представленные в Google Планета Земля в 2019 году.14. Усиление эффекта в новостях. Журналисты давно используют снимки Google Планета Земля, чтобы создавать более интересные истории. Vox Video использовал Google Earth Studio, чтобы рассказать историю о том, как телескоп Event Horizon собрал фотоны возрастом 54 миллиона лет, чтобы сделать первую в истории фотографию черной дыры.15. Возвращение домой во время COVID-19. Во время Золотой недели в Японии большинство людей посещают свои родные города, однако в этом году из COVID-19 это было невозможно. Чтобы помочь тем, кто скучает по дому, группа из города Мориока разработала виртуальную экскурсию в Google Планета Земля, которая позволяет людям проехаться на скоростном экспрессе до станции Мориока и посетить любимые места в городе.
Источник: Google