Google Earth — 15 лет





Сервис Google Earth (Google Планета Земля) стал настолько привычным, что кажется, он был всегда. Между тем, один из популярнейших сервисов интернета, являющийся крупнейшим общедоступным хранилищем детализированных географических изображений в мире, недавно отметил свое 15-летие. Миллиарды людей использовали Google Earth в течение долгих лет — разработчики Google Earth вспомнили 15 историй, которые в свое время их сильно вдохновили — по одной на каждый год.

Источник: Google