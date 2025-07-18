Google едва не запустил собственный «ChatGPT» раньше OpenAI, — бывший разработчик, CEO Microsoft AI

На недавнем подкасте ChatGPT появился CEO Microsoft AI — Мустафа Сулейман. Он заявил, что Google могла выпустить собственный ИИ-чат раньше чем ChatGPT.

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Сулейман утверждает, что Google была полностью готова перехватить инициативу и ажиотаж вокруг ChatGPT. Для этого было нужно лишь согласиться принять разработку его команды — ИИ LaMDA, который создавался в течение 10 лет. Но одной из главных преград во внедрении стал человеческий фактор. 50% коллектива были готовы принять предложение без колебаний, а другая половина задумалась над такими вещами как безопасность и негативные последствия для всего поискового бизнеса.

Мустафа выразил свое разочарование работой в Google, потому что все его усилия запустить LaMDA оказались напрасными.

«Мы разочаровались в Google, потому что не смогли запустить LaMDA. LaMDA был настоящим ChatGPT еще до ChatGPT. Это был первый действительно разговорный LLM, который был просто невероятным. И знаете, все в Google видели, как хорошо он работает. Вероятно, половина людей были просто неисправимыми скептиками и думали, что это никогда не будет безопасно».

Разработчик также рассказал, что преграды его не остановили. Он решил найти деньги на собственный кластер графических ускорителей и в итоге удалось собрать аж 1,5 млрд долларов. За эти средства было приобретено 22.000 профессиональных видеокарт на базе GPU NVIDIA H100 и в конце концов удалось запустить собственный ИИ — Personal Intelligence (Pi). Мустафа заявил, что он был хорошо адаптирован под человеческую личность и имел хорошие задатки эмоционального интеллекта для роли дружественного собеседника.

Но потерянное время, в этом случае, сыграло ключевую роль. Pi удалось запустить в январе 2023 года, тогда как OpenAI представила ChatGPT годом ранее, в ноябре.

«В тот момент, как сами понимаете, все пошло наперекосяк».

Топ-менеджер утверждает, что если бы все сложилось иначе по времени, мир говорил бы не о ChatGPT, а о Personal Intelligence. Ранее мы уже рассказывали о нейрогенеративной модели LaMDA, которая должна появиться в новом чатботе Bard от Google. То есть дело Мустафы, как видим, живет. Но теперь уже без него.

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Источник: Windowscentral