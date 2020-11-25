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Google готовит 400 дополнительных игр для стримингового сервиса Stadia

Google готовит 400 дополнительных игр для стримингового сервиса Stadia

Google готовит 400 дополнительных игр для стримингового сервиса Stadia


Компания Google активно работает над наполнением библиотеки стримингового сервиса Stadia. По словам директора по играм Stadia Джека Бузера, компания готовит к запуску около 400 новых проектов от 200 разработчиков.

Бузер не стал делиться конкретными сведениями по отдельным играм, но сказал, что большинство из них появятся в 2021 году и позже. По данным Android Police, этот список включает около 50 невыпущенных игр, которые были объявлены для сервиса, а также еще около 100 уже доступных проектов.

Бузер высказал долгосрочную приверженность компании Google своей стриминговой игровой платформе. Он отметил, что Google планирует расширять Stadia на 2023 год.

«Гейминг – это один из крупнейших бизнесов в Google… Вот почему вы видите, что мы вкладываем так много времени и энергии в поддержку всех этих сотен разработчиков, создающих все эти игры. У нас впереди очень захватывающий год. И, на самом деле, впереди нас ждут очень интересные годы».

Среди этих новых игр имеются эксклюзивные проекты, разрабатываемые внутренними студиями Google, а также партнёрами, такими как Harmonix. Чтобы усилить свою команду разработчиков, компания наняла нескольких известных сотрудников, включая бывшего продюсера Ubisoft и EA Джейд Рэймонд и бывшего главу студии Sony Santa Monica Шеннон Стадстилл.

«Вы увидите, что количество эксклюзивного контента на нашей платформе быстро масштабируется», — говорит заявил Джек Бузер.

Источник: The Verge

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