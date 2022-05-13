Google готовит большой редизайн Android Auto с адаптацией к любому размеру экрана и новыми функциями

Android Auto скоро получит один из самых важных редизайнов в своей истории. Coolwalk – это новый интерфейс операционной системы Google для автомобилей, уже присутствующий в коде Android Auto, но недоступный без root-прав. В рамках Google I/O 2022 компания официально анонсировала Coolwalk, дав нам представление о новинке и объявив, когда появится это обновление

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Последний редизайн Android Auto произошел в 2019 году, а первая версия программы вышла в 2014-м. Интерфейс был полностью переделан: новая программа запуска приложений, темная тема, улучшения в системе уведомлений и многое другое. Три года спустя Google вновь полностью переработает Android Auto, создав интерфейс Coolwalk.

Основная задача нового интерфейса Android Auto – адаптация к любому размеру экрана. Производители интегрируют сенсорные экраны в автомобили уже много лет, и обеспечение оптимального отображения системы независимо от размера или формата экрана является ключевым моментом. Coolwalk даже имеет разделенный экран, чтобы адаптировать различные приложения к панели автомобиля.

Можно будет использовать несколько приложений без необходимости открывать ящик приложений. Аналогичным образом, баннеры навигации и воспроизведения мультимедиа всегда будут видны, независимо от того, запущены ли другие приложения, пока открыты Google Maps или воспроизводится песня на потоковом сервисе.

Также появились новые функции для Google Assistant, например, контекстные предложения. Предложенные ответы, рекомендуемая музыка или обмен маршрутом с контактом в одно касание. В зависимости от того, как используется автомобиль, Google Assistant сможет рекомендовать быстрые действия, не отвлекая от руля. Кроме того, появилась возможность еще быстрее отвечать на сообщения и звонить любимым контактам.

Для автомобилей с Android Automotive, автомобильной операционной системой Google, компания привнесет в систему мультимедийные приложения. Мы сможем осуществлять навигацию с экрана автомобиля и даже передавать на него контент, как если бы это был Chromecast.

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Что касается даты появления Coolwalk, Google гарантирует, что он появится летом, поэтому мы можем ожидать его появления в июне-июле. Обновление придет в приложение Android Auto на нашем телефоне, которое всегда должно быть в актуальном состоянии.