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Прощай, Hangouts. Google окончательно закроет мессенджер в ноябре

Прощай, Hangouts. Google окончательно закроет мессенджер в ноябре

В феврале Google положила конец Hangouts из офисного пакета Workspace, а теперь пришел черед базовой бесплатной версии Hangouts для личного пользования — компания начала добровольно-принудительно переводить пользователей на другой мессенджер Chat. В официальном блоге Google сообщает, что люди, все еще использующие мобильное приложение Hangouts, начнут получать соответствующий запрос и инструкции, чтобы осуществить переход на Chat.

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На самом деле закрытие мессенджера Hangouts, запущенного 15 мая 2013 года во время конференции разработчиков Google I/O, — не новость. Google впервые намекнула, что хочет отказаться от Hangouts в пользу Chat в 2018 году, а в 2020 году сделала сервис бесплатным для всех пользователей. Официально Google сообщила о замене Hangouts на Chat еще в конце 2020 года, и сначала компания планировала закончить его историю еще в 2021 году. Так что Google Hangouts пожил даже немного больше, чем планировалось изначально.

Что касается пользователей, использующих веб-версию Hangouts, встроенную в Gmail, Google обещает по меньшей мере до июля не докучать им запросами о переходе на Chat. Мессенджер Hangouts продолжит работать на своем вебсайте для настольных компьютеров до ноября, и Google обещает предупредить пользователей по меньшей мере за месяц перед тем, как начнет перенаправлять пользователей с сайта Hangouts на Chat.

Прощай, Hangouts. Google окончательно закроет мессенджер в ноябре

 

Если вы все еще используете Hangouts, Google должен автоматически перенести существующие беседы в Chat. Разработчики также разработали отдельный инструмент Takeout, чтобы загрузить копию данных Hangouts до прекращения поддержки мессенджера в ноябре.

Чтобы стимулировать пользователей активнее переходить на Chat, Google производит несколько новых функций, в частности возможность осуществления звонков напрямую, создавать упорядоченные ветви обсуждений в групповых чатах Spaces (эволюция уже знакомых Rooms), а также просматривать и делиться несколькими изображениями одновременно.

Во избежание путаницы, Google Chat не то же, что GChat (или Google Talk), который Google прикончил в начале этого месяца. Все эти изменения внедряются в соответствии с нынешней стратегией компании. В ее основе лежит идея унификации. В 2020 году Google доверила вице-президенту Хавьеру Солтеру направление коммуникационных продуктов, чтобы тот навел порядок. И с тех пор Google активно занимается приведением в порядок мессенджеров и коммуникационных сервисов. Подробнее мы рассказывали об этих планах в новой новости о планах Google по объединению Duo и Meet в одну программу для голосовых и видеозвонков.

Прощай, Duo. Google объединит видеочат с видеовстречами Meet в одно приложение для голосовых и видеозвонков


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