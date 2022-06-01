Прощай, Duo. Google объединит видеочат с видеовстречами Meet в одно приложение для голосовых и видеозвонков

Еще в августе 2020 года появилась информация, что Google планирует «убийство» видеочата Duo в пользу своего другого сервиса видеоконференций Meet, и вот сейчас прозвучало официальное подтверждение: эти два отдельных продукта объединят в одну платформу. Если точнее, скоро останется только Google Meet, и Google надеется, что он станет тем самым единым приложением для звонков на все случаи жизни.

Видеочат Google Duo дебютировал еще на I/O 2016 вместе с мессенджером Allo, который в 2019 году пополнил кладбище цифровых продуктов Google. С тех пор Google заметно расширила функциональность Duo, добавив приложение в стандартный набор основных приложений Android. И вот сейчас история Duo подходит к концу.

Для понимания контекста нужно вернуться в прошлое и вспомнить, что в 2020 году Google доверила вице-президенту Хавьеру Солтеру направление коммуникационных продуктов, чтобы тот навел порядок. И с тех пор Google активно занимается упорядочением мессенджеров и коммуникационных сервисов: классический мессенджер Hangouts заменили на Google Chat, а почтовик Gmail продолжает превращаться в коммуникационный хаб в соответствии с нынешней стратегией компании: почте в актуальной версии программы отведена только одна вкладка из четырех основных (остальные три — Chat, Spaces и Meet).

Что касается Duo, Google надеется, что объединение с Meet решит ряд проблем, которые вредят современным коммуникационным инструментам.

«Важнее всего иметь понимание, чем именно руководствуются люди, когда выбирают тот или иной инструмент, с какой целью и при каких обстоятельствах. Наши цифровые жизни наполнены миллионами различных приложений для чата со своими правилами, нормами и списком контактов; некоторые из них используются для рабочих целей, а другие — для личных. Google надеется, что сможет использовать адреса и номера телефонов Gmail, чтобы объединить все это вместе. Это действительно очень важно и мощно иметь возможность связаться с вами таким образом, и позволить вам самостоятельно решить, хотите ли вы находиться в досягаемости или нет, вместо того, чтобы управлять всеми разными идентичными продуктами и иметь дело с последствиями». Хавьер Солтеро, Вице-президент и руководитель направления коммуникационных продуктов Google, также отвечающий за Google Workspace

В последние несколько лет Meet существенно вырос и стал мощной платформой для встреч и групповых чатов всех видов, тогда как Duo остался больше приложением для обмена сообщениями. Google обещает перенести все функции Duo в Meet, и, похоже, команда твердо убеждена, что в конечном итоге объединит в одном продукте лучшее из обоих миров.

В то же время говорить, что Duo «убивают», не совсем правильно, поскольку у него есть ряд полезных функций, которых нет у Meet. К примеру, он обеспечивает возможность осуществления звонка напрямую, в том числе и с использованием телефонного номера — без необходимости создания промежуточных приглашений или ссылок. В этом смысле Duo всегда был больше похож на FaceTime, чем на Zoom.

Так вот, в процессе объединения двух служб Google будет опираться на Duo. Уже скоро Duo получит большое обновление, которое принесет на платформу массу функций Meet, а позже в этом году Duo будет переименовано в Google Meet. Текущую версию Meet переименуют в Meet Original и в конце концов она перестанет поддерживаться.

Это звучит… несколько запутано, но Google утверждает, что это самый лучший путь вперед. Кроме того, основная идея состоит в том, чтобы обеспечить 100% функциональности.

Солтеро продвигал эту идею «доступности» на протяжении большей части своего пребывания в Google, и потому Google за последние несколько лет интегрировала Meet и Chat во многие другие свои сервисы. Сама по себе идея унификации выглядит неплохой, но это имеет свою цену: добавление всего ко всему делает некоторые службы Google сложными в использовании и загроможденными.

Meet уже интегрирован в такое количество сервисов Google, что может стать значимым конкурентом WhatsApp и FaceTime практически за одну ночь, но при условии, что он сможет влиться гармонично и не станет от этого перезагруженным и раздражительным. Сможет ли Google на этот раз сделать все правильно, узнаем очень скоро.