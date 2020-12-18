Google и Qualcomm объединяют усилия для ускорения распространения обновлений Android и продления поддержки смартфонов





Компании Qualcomm и Google заявили, что они будут совместно работать расширением Project Treble. Это многолетний проект Google, нацеленный на упрощение и ускорение обновлений ОС Android. Предполагается, что производителям устройств будет проще обновлять свои продукты до новых версий Android, не беспокоясь о программном обеспечении Qualcomm для конкретных чипсетов.

Цель сотрудничества состоит в том, чтобы упростить пользователям установку последней версии Android на свои смартфоны и гарантировать, что новые чипы Qualcomm будут поддерживать 4 обновления ОС Android и 4 года обновлений безопасности. Это огромный шаг вперёд по сравнению с тем, что обычно предлагают большинство производителей Android-смартфонов. Такой шаг позволит приблизить смартфоны с Android к iPhone с точки зрения долгосрочной поддержки ПО.

Project Treble подразумевает, что OEM-производители смартфонов могут (теоретически) просто использовать обновленную часть программного обеспечения Google, не беспокоясь о том, чтобы ждать выхода обновлённых компонентов от производителей чипсетов, таких как Qualcomm. Новая инициатива Qualcomm и Google упрощает задачу и для производителя процессоров за счёт сокращения количества добавляемых комбинаций ПО, которое нужно поддерживать. Теоретически, это позволит ускорить выход обновлений.

Однако все эти блага будут доступны лишь в будущем. Дело в том, что Qualcomm будет использовать новый подход только для будущих процессоров, начиная с грядущего Snapdragon 888, который должен появиться в составе готовых устройств в 2021 году. Таким образом, лишь через несколько лет удастся оценить эффективность нынешнего заявления о сотрудничестве Qualcomm и Google.

Источник: The Verge