Google инвестировала $22 млн в операционную систему для кнопочных телефонов KaiOS

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Компания Google инвестировала $22 млн в компанию KaiOS, которая занимается разработкой одноимённой операционной системы для обычных кнопочных телефонов. Благодаря этому Google сможет выйти на новый для себя рынок простых телефонов.

Мобильные телефоны, выпускаемые компаниями Nokia, Micromax, Alcatel и др., используются миллионами людей в развивающихся странах. По некоторым оценкам, в Индии больше людей используют KaiOS, чем iOS. На текущий момент поставки устройств с KaiOS составили около 40 млн единиц. Более того, по данным TechCrunch, обычных мобильных телефонов в настоящее время растут быстрее, чем продажи смартфонов. Благодаря сравнительно небольшой по меркам Google инвестиции компания сможет интегрировать свои сервисы (карты, поиск, Assistant, YouTube и др.) в большое количество мобильных устройств.

В своем заявлении генеральный директор KaiOS Себастьян Кодвилл отметил, что финансирование Google поможет компании «ускорить разработку и глобальное развёртывание смарт-телефонов на базе KaiOS, позволяя подключить к интернету огромное количество людей, которые до сих пор не имеют такой возможности, особенно на развивающихся рынках».

Источник: Engadget, The Verge