Новости Софт 27.11.2023 в 13:17 comment views icon

Google Календарь не будет работать на старых устройствах с Android Nougat 7.1 и старше

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Юрій Орос

Автор новин

Google Календарь не будет работать на старых устройствах с Android Nougat 7.1 и старше

Google Календарь – популярное приложение, которое миллионы людей используют для управления своей повседневной жизнью. Он позволяет напоминать о событиях, планировать встречи и делиться своими планами с другими. Однако для пользователей устройств на Android с версией Nougat 7.1 или старше, использование этого приложения скоро закончится.

Впервые это изменение заметил автор сайта TheSpAndroid, который обнаружил новый флажок в новейшей версии программы Google Calendar (v 2023.46.0-581792699-release) под названием UnsupportedOperatingSystem__enabled, применяемый для отображения сообщений для пользователей, что используются для пользователей с неподдерживаемой версией ОС. Конкретное сообщение под этим флажком информирует пользователей, что им нужно обновить свое устройство до Android Oreo (8.0) или более поздней версии, чтобы продолжить пользоваться Календарем Google, передает PhoneArena.

Google Календарь не будет работать на старых устройствах с Android Nougat 7.1 и старше

Причиной прекращения поддержки старых версий Android, скорее всего, есть соображения безопасности. Старшие версии Android более уязвимы к взломам и потере данных. Кроме того, более новые версии Android предлагают ряд новых функций и усовершенствований, недоступных в более старых версиях. Поэтому Google поощряет пользователей обновлять свои устройства до последней версии Android.

Важно отметить, скорее всего, это не последнее приложение Google, которое претерпевает это изменение. Android Nougat 7.1 выпущена в 2016 году, ей исполнилось 7 лет. Хотя Google еще не сделала официального объявления о прекращении поддержки Android Nougat для Google Calendar, это неизбежно.

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