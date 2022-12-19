Google Lens поможет расшифровать рецепты с неразборчивым почерком врачей

Google совместно с фармацевтами разрабатывает модель искусственного интеллекта для Google Lens, которая сможет расшифровать неразборчивый почерк, в частности примечания и рецепты, написанные врачами.

Google продемонстрировал эту функцию во время своей ежегодной конференции в Индии в понедельник. Пользователям нужно либо сфотографировать рецепт, либо загрузить его из библиотеки медиа. Как только изображение будет обработано, приложение обнаружит и выделит лекарства, упомянутые в рецепте.

Подробностей о том, когда появится новая функция не раскрыли, только отметили, что «многое еще предстоит сделать, прежде чем эта система будет готова к реальному миру».

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Google Lens — это многоцелевой инструмент распознавания объектов на основе искусственного интеллекта, который можно использовать для определения продуктов, видов растений или животных, а также для перевода.

Приложение Google Lens уже можно было использовать для цифровой расшифровки рукописных заметок, хотя функция все еще очень зависима от того, насколько разборчив почерк. Чтобы использовать функцию, нужно иметь последнюю версию Google Chrome, а также автономное приложение Google Lens на Android или приложение Google на iOS (где доступ к Lens можно получить через кнопку рядом со строкой поиска). Также нужно войти в одну и ту же учетную запись Google на обоих устройствах.

Как использовать: просто наведите камеру на любой рукописный текст, выделите его на экране и нажмите «Копировать». Затем можно перейти к любому документу в Google Docs, нажать «Редактировать», а затем «Вставить».