Google Lens умеет распознавать уже более миллиарда объектов

Мобильное приложение Google Lens уже способно распознавать более миллиарда предметов. Отметим, на момент запуска приложения в прошлом году его база распознаваемых объектов ограничивалась лишь 250 тыс.

Столь значительно увеличение базы распознаваемых объектов стало возможным после того, как система распознавания оптических особенностей Google Lens была обучена чтению большого количества этикеток продуктов и товаров. Благодаря распознаванию текста теперь Google Lens может определять больше товаров. Также было получено больше данных с фотографий, сделанных при помощи смартфона, так что теперь эта функция стала более точной и надёжной, заявляют в Google.

При этом нужно отметить, что тренировка система осуществлялась на основе продуктов, доступных в Google Shopping. Так что система может не справиться с малоизвестными объектами, такими как игровая консоль 90-х годов прошлого века или первое издание редкой книги. Тем не менее, система охватывает большое количество предметов, которые могут потребоваться человеку в процессе поиска.

Помимо товаров, Google Lens теперь также может распознавать людей, названия сетей Wi-Fi и геометрические фигуры. Возможность автоматического подключения к Wi-Fi путем фотографирования метки роутера была представлена ещё во время проведения конференции I/O 2017, а в этом году добавлена возможность копировать информацию с визитной карточки и добавлять её в список контактов смартфона.

Источник: The Verge