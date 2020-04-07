Google Maps теперь выделяет на карте рестораны с возможностью доставки еды





Сервис Google Maps по-прежнему может быть очень полезным при выборе места, где можно перекусить. И в условиях введения ограничений, вызванных вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19, его полезность только возрастает, особенно с учётом новых функций.

Google выпустила обновления для своих картографических приложений для Android и iOS, и они теперь выделяют рестораны с возможностью доставки еды (в том числе, с возможностью заказа на вынос). Чтобы найти соответствующее заведение, пользователю просто нужно нажать кнопку на главном экране и посмотреть, что доступно поблизости. К сожалению, приложение не позволит напрямую заказывать еду, если нет прямой интеграции. Однако оно может помочь в поисках ресторанов по соседству, если не хочется готовить самостоятельно в домашних условиях, а вместо этого есть желание поддержать местный бизнес во время карантина.

Новая функция на текущий момент доступна в мобильных приложениях Google Maps как минимум в США, Канаде и Франции. Вероятно, по мере распространения обновления данная возможность появится и в других странах.

Источник: Engadget