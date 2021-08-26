Google наконец-то выпустила приложение YouTube Music для смарт-часов на Wear OS





Google еще в прошлом году окончательно закрыла Play Music, чтобы пользователи перешли на YouTube Music, однако до этого времени компания так и не удосужилась выпустить клиент сервиса для смарт-часов на Wear OS. Теперь же приложение официально доступно для загрузки на носимые гаджеты.

YouTube Music для Wear OS предоставляет доступ к вашим плейлистам и рекомендациям, позволяет сохранять треки для офлайн-прослушивания (для загрузки необходимо, чтобы часы были на зарядке) и управлять воспроизведением (можно переключать треки, ставить лайк и регулировать громкость). Таким образом, можно оставлять смартфон дома, когда вы идете на пробежку — смарт-часы смогут транслировать загруженную музыку на Bluetooth-наушники.

Новое приложение пока что работает лишь на недавно анонсированных Samsung Galaxy Watch4 / Watch4 Classic, которые работают под управлением Wear OS 3. Часы, к слову, поступят в продажу только 27 августа.

Источник: 9to5google