Google напомнила разработчикам, что с 1 августа все приложения для Android должны иметь 64-разрядную версию

Современные смартфоны уже имеют многоядерные процессоры и как минимум 2 ГБ оперативной памяти, что делает их более функциональными, чем их предшественники в сегменте бюджетных устройств. Идя в ногу с развитием отрасли, компания Google решила, что пришло время прекратить поддержку 32-битных приложений. Если быть точным, так Google решила еще в конце 2017 года, а сейчас просто решила об этом напомнить.

Согласно сообщению в блоге компании, с 1 августа 2019 года, наряду с 32-битной версией, разработчики обязаны публиковать в Google Play 64-битные версии Android-приложений, будь то новая программа / игра или обновление уже существующего приложения. Исключение составляют некоторые игры, использующие движок Unity 5.6 или более ранней версии, поскольку его разработчики лишь недавно добавили поддержку 64-битной архитектуры.

После этой даты Google продолжит поддерживать 32-битные версии приложений и игр в Play Store еще два года, а уже 1 августа 2021 года все приложения, у которых отсутствует 64-битная версия, будут удалены из магазина. Требование не распространяется на Wear OS и Android TV, так как эти платформы не поддерживают 64-битный код.

Для разработчиков это не является неожиданностью, поисковый гигант ещё в 2017 году заявлял о прекращении поддержки 32-битных приложений. Для обычных пользователей ничего не изменится, в лучшем случае они смогут использовать весь потенциал своих устройств, используя 64-битный софт. К слову, в прошлом году компания Apple также отказалась от 32-битных приложений, сначала для macOS High Sierra, а затем и для iOS 11.

Источник: Android-developers