Google обновил прошивку оригинальной ТВ-приставки Chromecast впервые за три года – обновление получили и другие устройства, в том числе Chromecast 4K

Оригинальная приставка Google Chromecast дебютировала в 2013 году, представляя взгляд компании на то, как должно выглядеть умное ТВ и делая умным любой телевизор. Устройство также предоставляет удобный способ трансляции мультимедийного контента со смартфона на теелвизор. Спустя девять лет после релиза и более трех лет после последнего обновления первый Chromecast внезапно получил свежую прошивку.

Минорное обновление не содержит каких-либо существенных нововведений – номер версии почти не поменялся (1.36.159268, по сравнению с предыдущей 1.36.157768). Тем не менее, это показатель того, наксколько долго компания способна поддерживать свои популярные устройства в актуальном и безопасном состоянии.

Обновлению подверглись и другие устройства линейки, в том числе Chromecast 2018 года и Chromecast 4K. Последние получили более занчимый патч. Он обеспечивает устройство обновлениями безопасности, вышедшими с июля по октябрь 2022 года. Апдейт размером 150 МБ также исправляет ошибки и повышает производительность приставки.

Всего несколько недель назад Chromecast 4K с Google TV получил обновление версии ОС с Android 10 до Android 12. Неизвестно, получат ли Chromecast с возрастом более двух лет обновление до Android 13.

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Также на странице поддержки Google говорится, что встроенная поддержка технологии Chromecast для устройств на Android TV была обновлена ​​с версии 1.42.179832, выпущенной в 2020 году, до 1.56.292394. Однако минорные обновления этой функции на Android появлялись довольно часто и регулярно.

Источники: 9TO5Google, Crast.net