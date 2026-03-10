Новости Устройства 10.03.2026 comment views icon

Samsung Galaxy S26 Ultra пережил дроп-тест, но камера получила повреждения

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Samsung Galaxy S26 Ultra пережив дроп-тест, але камера отримала пошкодження

Новый флагман Samsung Galaxy S26 Ultra проверили на прочность в традиционном дроп-тесте от PBKreviews. Испытание показало, что смартфон способен пережить несколько падений с высоты на уровне груди или головы пользователя, хотя некоторые элементы корпуса все же получают повреждения.


Одним из малозаметных, но важных изменений по сравнению с Samsung Galaxy S25 Ultra стал переход с титановой рамки на алюминиевую. Именно это изменение вызвало вопросы относительно долговечности устройства.

Кроме другого материала рамки, новинка получила более скругленные углы корпуса, а блок камер теперь немного сильнее выступает из корпуса, чем у предшественника. Для защиты Samsung снова использовала Corning Gorilla Armor 2 для дисплея и Corning Gorilla Glass Victus 2 на задней панели — те же материалы, что и в предыдущей модели.

Во время первого падения тестер зафиксировал заметное повреждение левого угла рамки, но дисплей остался целым. Второе падение привело к трещине стекла, которое защищает телеобъектив с 5-кратным зумом.


После третьего падения стекло над этой камерой полностью разбилось, а на рамке появились дополнительные царапины. Несмотря на это, смартфон продолжил работать без сбоев.

Вместе с тестом на падение автор также опубликовал видео разборки смартфона. Внутри новинка почти не отличается от прошлогодней модели. Процесс разборки также остался практически таким же.

После демонтажа материнской платы стало видно, что инженеры Samsung добавили больше термопасты на задней части платы, чтобы улучшить отвод тепла.

Спецпроекты
Високі стелі, панорамні види на Карпати та енергоефективність. Чим дивує нова черга котеджів Skogur
Як Bitget відзначає Міжнародний жіночий день і закликає жінок формувати майбутнє Web3

Samsung Galaxy S26 Ultra пережив дроп-тест, але камера отримала пошкодження

Также в смартфоне использовали обновленную испарительную камеру системы охлаждения. Она имеет примерно тот же размер, что и в S25 Ultra, но получила несколько измененную форму.

По итогам разборки Samsung Galaxy S26 Ultra получил 9 баллов из 10 за ремонтопригодность — точно такой же результат, как и у Samsung Galaxy S25 Ultra.

Apple iPhone 17 Pro опередил Samsung Galaxy S26 Ultra в первых тестах камеры DxOMark

Источник: gsmarena

Популярные новости

arrow left
arrow right
Названы 10 самых популярных смартфонов 2025 года
Xiaomi представила Poco M8 5G и M8 Pro 5G: как Note 15, только с другими камерами
Первые фото с камеры Samsung Galaxy S26 Ultra против iPhone 17 Pro и Vivo X300 Pro: какой смартфон снимает лучше?
Магнитные чехлы раскрывают дизайн Samsung Galaxy S26, дата презентации тоже известна
CES 2026: Samsung радикально переосмысливает дисплеи — от 6K 3D-мониторов Odyssey до пространственных экранов нового поколения
Samsung представил Galaxy S26 и S26+: 12 ГБ ОЗУ, большие дисплей, аккумулятор и очень много ИИ
В iPhone Air фиксируют сбои модема Apple C1X
Симулятор Galaxy S26 превращает любой iPhone и Android в Samsung с "конфиденциальным дисплеем": как попробовать?
В Украине заработал Samsung Internet: новый ПК-браузер со встроенным блокировщиком рекламы
Vivo V70 FE за $380 получил камеру 200 МП и батарею 7000 мА-ч
Забудьте iPhone 17 Pro: iPod стал новым трендом зуммеров в 2026 году и вот почему
Meizu может выйти с рынка смартфонов: разработку Meizu 23 остановили, Flyme Auto отделяют
Xiaomi выпустит MFT-камеру, крепящуюся к смартфонам магнитом, — инсайдер
Первые тесты Samsung Galaxy S26 с Exynos 2600: производительность GPU догоняет Snapdragon
Honor 600 Lite за $330 получил батарею 6520 мА-ч и камеру 108 Мп
Realme P4 Power дебютировал с батареей 10 001 мА-ч и усиленным корпусом
Средняя цена смартфонов впервые превысила $400, — аналитики Counterpoint Research
В Chrome для Android появилась функция закрепления вкладок, как на ПК
Новый топ: Xiaomi 17 Max получит самый большой аккумулятор в серии
Реверсивную зарядку Realme P4 Power 10 000 мАч испытали на iPhone 17 Pro: хватит на два раза, но с нюансами
Apple iPhone 17e за $599 получил чип A19, вдвое больше памяти и MagSafe с Qi2
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить