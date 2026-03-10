Samsung Galaxy S26 Ultra пережил дроп-тест, но камера получила повреждения

Новый флагман Samsung Galaxy S26 Ultra проверили на прочность в традиционном дроп-тесте от PBKreviews. Испытание показало, что смартфон способен пережить несколько падений с высоты на уровне груди или головы пользователя, хотя некоторые элементы корпуса все же получают повреждения.





Одним из малозаметных, но важных изменений по сравнению с Samsung Galaxy S25 Ultra стал переход с титановой рамки на алюминиевую. Именно это изменение вызвало вопросы относительно долговечности устройства.

Кроме другого материала рамки, новинка получила более скругленные углы корпуса, а блок камер теперь немного сильнее выступает из корпуса, чем у предшественника. Для защиты Samsung снова использовала Corning Gorilla Armor 2 для дисплея и Corning Gorilla Glass Victus 2 на задней панели — те же материалы, что и в предыдущей модели.

Во время первого падения тестер зафиксировал заметное повреждение левого угла рамки, но дисплей остался целым. Второе падение привело к трещине стекла, которое защищает телеобъектив с 5-кратным зумом.





После третьего падения стекло над этой камерой полностью разбилось, а на рамке появились дополнительные царапины. Несмотря на это, смартфон продолжил работать без сбоев.

Вместе с тестом на падение автор также опубликовал видео разборки смартфона. Внутри новинка почти не отличается от прошлогодней модели. Процесс разборки также остался практически таким же.

После демонтажа материнской платы стало видно, что инженеры Samsung добавили больше термопасты на задней части платы, чтобы улучшить отвод тепла.

Также в смартфоне использовали обновленную испарительную камеру системы охлаждения. Она имеет примерно тот же размер, что и в S25 Ultra, но получила несколько измененную форму.

По итогам разборки Samsung Galaxy S26 Ultra получил 9 баллов из 10 за ремонтопригодность — точно такой же результат, как и у Samsung Galaxy S25 Ultra.

