Google опубликовала API собственной языковой модели PaLM и запускает платформу для создания чат-ботов, поисковых систем и цифровых ассистентов с ИИ

Разработчики могут взять за основу языковую модель Google и создать собственные чат-боты или другие ИИ-системы, «генерирующие текст, изображения, код, видео, аудио и многое другое с помощью простых текстовых подсказок».

PaLM – это большая языковая модель, или LLM (подобная серии GPT, созданной OpenAI или семейству моделей LLaMA от Meta), которую Google впервые анонсировала в апреле 2022 года. Как и другие языковые модели, PaLM — это гибкая система, которая может выполнять различные задачи по созданию и редактированию текста. Ее можно научить и сделать разговорным чатом, как ChatGPT, или использовать для написания кода. (Подобные функции Google анонсировала ранее для своих программ Workspace, таких, как Google Документы и Gmail).

Чтобы облегчить разработчикам процесс обучения PaLM для выполнения определенных задач, Google запускает новое приложение под названием MakerSuite.

«С MakerSuite вы сможете предоставлять подсказки, дополнять свой набор данных и легко настраивать собственные модели», — говорится в пресс-релизе компании.

Google утверждает, что такую тонкую настройку, необходимую для создания удобной для пользователя системы искусственного интеллекта, можно выполнить даже в веб-браузере.

Компания также расширяет поддержку генеративного искусственного интеллекта на своей платформе Vertex AI (разработана, чтобы помочь компаниям обучать и развертывать модели машинного обучения). Vertex получит доступ к большему количеству моделей, созданных Google Research и ее дочерней компанией DeepMind, занимающейся искусственным интеллектом, а также сможет подключаться к системам с открытым кодом и сторонним производителям в будущем.

И, наконец, Google запускает новую платформу под названием Generative AI App Builder – она позволит разработчикам создавать чат-боты, поисковики, цифровых помощников с ИИ и т.д. Компании смогут использовать готовые шаблоны для создания программ с ИИ «за считанные минуты или часы».

Источник: The Verge