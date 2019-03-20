Google предоставит европейским пользователям Android возможность выбрать альтернативные поисковик и браузер

В прошлом году компания Google в ответ на очередной удар со стороны регулирующих органов Евросоюза — рекордный штраф в размере €4,34 млрд и требование снять ограничения на предустановку приложений на Android-смартфонах — внесла изменения в модель ведения бизнеса в Европе. Поисковый гигант решил изменить модель распространения Android, выделив стандартные приложения, включая магазин Play Store, поисковую систему Google и браузер Chrome, в отдельный пакет Google Mobile Services, и предложив производителям устройств покупать лицензии как на весь набор, так и на отдельные приложения. Это был первый шаг, о котором мы детально писали в наших прошлых материалах (1 и 2). Сегодня же стало известно о втором шаге.

В соответствующем пресс-релизе старший вице-президент Google по юридическим вопросам компании Кент Уокер сообщил, что вскоре компания предоставит пользователям устройств Android в Европе возможность выбрать альтернативные приложениям и сервисам Google из решений конкурентов. Здесь важно отметить, что возможность выбора будет предоставлена всем, как пользователям новых устройств, так и существующих.

«На смартфонах с ОС Android вы в любой момент сможете сменить поисковую систему или браузер вне зависимости от того, что было предварительно установлено производителем перед выпуском модели на рынок, — говорится в сообщении главного юрисконсульта Google, — «Сказать по правде, рядовой пользователь смартфона на Android самостоятельно устанавливает около 50 приложений (то же самое в прошлом году говорил главный исполнительный директор Google Сундар Пичаи, когда комментировал решение Еврокомиссии)… Теперь же мы приложим еще больше усилий, чтобы владельцы смартфонов на Android знали о возможности выбирать из широкого перечня доступных для загрузки браузеров и поисковых приложений».

Точную дату вступления этих изменений в силу Google не назвала, отметив лишь, что это произойдет в «течение следующих нескольких месяцев». Также компания не конкретизировала конкурирующие приложения и сервисы, которые будут предлагаться в качестве альтернативы собственным службам и ПО Google.

В данном контексте как нельзя кстати будет вспомнить противостояние Google и федеральной антимонопольной службы России с аналогичным исходом — Google согласилась не ограничивать предустановку любых конкурирующих поисковых сервисов, в том числе по умолчанию, а также дело ЕС против Microsoft, по которому в 2010 году в ОС Windows появилось окно выбора браузера по умолчанию. Ирония в том, что тогда Google поддерживала это решение. А Microsoft была среди других компаний, которые в далеком 2015 году инициировали это разбирательство против Google по поводу злоупотребления доминирующим положением ОС Android.

Возможно так совпало, хотя в это верится с трудом, но сегодня Еврокомиссия оштрафовала Google на €1,49 млрд за блокировку рекламы конкурентов (за последние два года антимонопольный орган ЕС штрафует Google в третий раз), но об этом мы расскажем в следующей новости.

Источник: Google