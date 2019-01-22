Google оштрафовали во Франции за нарушение правил работы с персональными данными

Национальная комиссия по вопросам информатизации и свободы (CNIL) оштрафовала компанию Google на €50 млн. Французский регулятор объяснил такое решение невыполнением поисковым гигантом своих обязательств, предусмотренных Общим регламентом по защите персональных данных (GDPR). Это самый большой штраф по GDPR, когда-либо выписанный европейским регулирующим органом.

Сообщается, что Google не предоставила пользователям достаточно информации о политике получения разрешения на обработку персональных данных. Кроме того, компания не позволяет управлять параметрами использования их личной информации. По словам регулятора, эти нарушения до сих пор не устранены.

Штраф в размере €50 млн – достаточно серьезное наказание, но не максимально допустимое по GDPR. Google могли оштрафовать на гораздо большую сумму (по закону максимальный штраф за подобные нарушения составляет 4% от мирового годового оборота). Для поискового гиганта это могло вылиться в миллиарды долларов. Тем не менее, на текущий момент – это, безусловно, рекордный штраф.

В Google заявили, что компания «глубоко привержена» соблюдению «высоких стандартов прозрачности и контроля», которые ожидают от неё пользователи. Сейчас компания изучает решение CNIL для определения дальнейших действий. К слову, в ноябре прошлого года Google также обвинили в нарушении правил защиты данных в семи странах Европы. Тогда речь шла о том, что компания отслеживает местоположение пользователей, не информируя их об этом.

Источник: The Verge