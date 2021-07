Google отказывается от использования приложения Backup and Sync в пользу единого решения Drive for desktop

Компания Google объявила о намерении перевести пользователей своего сервиса синхронизации файлов на рабочем столе, Backup and Sync, на новое унифицированное приложение под названием Drive for desktop. Оно предназначено для применения как потребителями, так и бизнес-клиентами.

Google планирует начать переводить пользователей на новое приложение уже на следующей неделе – с 19 июля 2021 года. С 18 августа все пользователи, которые все ещё продолжают раотать с приложением Backup and Sync, начнут получать встроенные уведомления, предлагающие им перейти на Drive for desktop. Компания призывает людей, которые использовали Backup and Sync, перейти на новое приложение к концу сентября, так как 1 октября работа Backup and Sync будет остановлена. После этой даты пользователи не смогут войти в приложение Backup and Sync, а чтобы продолжить синхронизацию с Drive и/или Google Photos, пользователям необходимо перейти на Drive for desktop.

Пользователи Backup and Sync должны будут перейти на новое приложение, которое, фактически, представляет собой переименованную версию корпоративного ПО для синхронизации файлов Google. Бизнес-клиенты, которые уже используют приложение Drive File Stream (также известное как Drive for desktop), и вовсе не должны почувствовать никаких неудобств. По словам Google, цель консолидации приложений состоит в том, чтобы создать «мощный и унифицированный клиент синхронизации» с лучшими функциями как потребительских, так и корпоративных сервисов, которые должны быть более простыми в использовании и более простыми в управлении IT-командами. Примечательно, что это объединение также символизирует собой отмену странного решения Google разделить настольную версию Google Drive на два приложения (для клиентов и бизнеса), которое было принято в 2017 году.

Google заявляет, что настольный клиент Drive должен быть хорошо знаком всем, кто использовал предыдущие сервисы Google. Drive обеспечит простой доступ к файлам и фотографиям, хранящимся в облаке. Приложение сможет синхронизировать любые выбранные файлы, работая в фоновом режиме. Таким образом, файлы всегда будут в актуальном состоянии. Google заявляет, что приложение может синхронизировать с Drive внешние устройства хранения, такие как флеш-накопители, зеркалировать файлы между Drive и локальными файлами на настольном компьютере. Также приложение позволит пользователю выбирать, хранить ли отдельные фотографии и видео на сервисе Drive или в Google Photos.

