Google отключит сторонние cookie для 1% пользователей Chrome с 4 января – массовое развертывание Topics API ожидается в течение года

В скором времени Google начнет реализовывать свой замысел по блокированию сторонних файлов cookie в Chrome. Начиная с 4 января Google начнет тестировать свою новую функцию защиты от отслеживания, которая позже ограничит по умолчанию доступ к сайтам сторонних cookie. В начале тестирование охватит всего 1% пользователей Chrome по всему миру. Во второй половине 2024 года Google планирует постепенно прекратить использование сторонних файлов cookie для всех.

Если вы случайно выбраны для тестирования, Google известит вас при запуске Chrome на компьютере или устройстве Android. Если Chrome обнаружит проблемы при просмотре, появится запрос о том, хотите ли вы временно включить посторонние cookie на этом сайте.

Google работает над тем, чтобы устранить потребность в файлах cookie в Chrome с 2020 года. Идея компании состоит в том, чтобы передавать анонимные данные просмотров рекламодателям, которые будут использовать предоставленные Google API – с целью защитить конфиденциальность пользователей. Тестирование Topics API было запущено в июле.

По сравнению с другими браузерами, применяющими более жесткие подходы к блокированию отслеживания сторонними сайтами, подход Google к рекламе полезен как для конфиденциальности пользователей, так и для учета интересов рекламодателей. Однако конкуренты Google и защитники конфиденциальности полностью не доверяют новой технологии замены файлов cookie.

Управления по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) стремятся убедиться, что Google не использует новую технологию для получения конкурентного преимущества. Время, которое компания закладывает для постепенного развертывания функции, понадобится, в том числе, и для преодоления административных препятствий.

Курс UI/UX для геймдеву. під час навчання ви розробите проекти для портфоліо, що складається з 5 ключових аспектів UX/UI-дизайну, та отримаєш необхідні навички для професійного росту. Більше про курс

Источник: The Verge