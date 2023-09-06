Новости IT-бизнес 06.09.2023 в 10:11

Google – 25 лет. Письмо гендиректора Сундара Пичаи к сотрудникам и пользователям

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Google – 25 лет. Письмо гендиректора Сундара Пичаи к сотрудникам и пользователям

Обычно Google отмечает день рождения 27 сентября, однако гендиректор компании Сундар Пичаи уже приступил к празднованию, обнародовав обращение из 2400 слов.

Вот несколько отрывков, наиболее привлекающих внимание:

«Вопросы, которые я задавал Google, менялись со временем: «Как починить капающий кран?», «Самый быстрый маршрут в Стэнфордскую больницу?», «Как успокоить плачущего ребенка?». И, возможно, весной 2003 года: «Как пройти собеседование в Google?».

Еще в одном абзаце Сундар подтвердил легенду о том, с чего стартовал огромный рекламный бизнес Google:

«Это была платформа, которая особенно привлекала малый бизнес, как, например, бизнес по продаже лобстеров по почте, который первым зарегистрировался».

Пичаи вспомнил и неудачные моменты:

«‎В любом 25-летнем путешествии вы набиваете синяки, получаете уроки и работаете, чтобы стать лучше. Помните Google Wave?».

А также все успешные продукты компании, обозначив основные достижения и цели, не упуская из виду искусственный интеллект:

«Google инвестирует в ИИ почти с самого начала. Мы были одними из первых, кто использовал машинное обучение в продуктах, начиная с 2000-х годов – для исправления орфографии, улучшения качества объявлений, показа предложений и рекомендаций».

Большую роль ИИ гендиректор Google отводит и в будущем, говоря о технологии, как едва ли не о самой главной миссии компании в последующие годы:

«‎Сделать искусственный интеллект более полезным для всех и ответственно развернуть его — это самый важный способ выполнения нашей миссии в течение следующих 10 лет и дальше. И если в 2048 году где-то в мире подросток будет смотреть на все, что мы создали с помощью ИИ, и пожимать плечами, мы поймем, что нам удалось. А потом вернемся к работе. Спасибо за чудесные 25, Сундар Пичаи».

Здесь можно просмотреть полное обращение на английском языке.

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