Google Pay ошибочно «подарил» некоторым пользователям от $10 до $1000 – тех, кто успел их потратить, преследовать не будут

Еще одна веская причина пользоваться Google Pay: некоторые пользователи сообщают, что Google случайно перевел на их счета деньги – от $10 до $1000. Средства были перечислены из-за сбоя во внутренней программе вознаграждения Google.

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Многочисленные скриншоты показывают, что пользователи получили различные суммы за то, что в сообщении называется «пробная проверка опыта Google Pay Remittance (dogfooding the Google Pay Remittance experience)». Dogfooding – технический термин для «внутреннего бета-тестирования предварительного выпуска программного обеспечения». Такое сообщение могло быть отправлено только сотрудникам Google и/или некоторым партнерам по тестированию. Однако в данном случае обычные пользователи получили по несколько таких сообщений, с соответствующим количеством выплат.

Озадаченные таким «подарком» пользователи позже получили электронное письмо от команды Google Pay с подробным описанием «ошибки, которая привела к непреднамеренному зачислению наличных на ваш счет». Сообщение начинается так: «Вы получили это электронное письмо, потому что на ваш счет Google Pay был непреднамеренно зачислен денежный кредит. С тех пор проблема была решена, и, по возможности, кредит был отменен».

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Радуя тех, кто уже потратил или перевел деньги, Google добавляет: «Если мы не смогли отменить кредит – деньги ваши. Никаких дальнейших действий не требуется». Можно сказать, что компания поступила благородно, не устраивая преследования отдельных пользователей из-за собственной ошибки.

Иcточник: Ars Technica