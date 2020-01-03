Google перестанет хитрить с уплатой налогов





Судя по всему, схемы «Ирландская двойная» и «Голландский сэндвич», больше не помогут Google экономить миллиарды долларов на налогах. Согласно Reuters, в 2020 году компания не будет использовать эти лазейки, которые позволяли не только ей, но и бесчисленному количеству других корпораций переводить деньги посредством подставных компаний из Ирландии в Нидерланды, а затем на Бермудские острова, «укрывая» десятки миллиардов долларов от налогов.

Этот шаг обусловлен тем, что компании, действующие в обход налогов, работают как в США, так и в Ирландии. Ранее транснациональные корпорации, такие как Google, могли использовать сеть дочерних предприятий, расположенных в Ирландии, Нидерландах и на Бермудских островах, для перевода прибыли, полученной за рубежом. Благодаря налоговому законодательству этих стран Google могла значительно снизить сумму налоговых обязательств.

В 2014 году, столкнувшись с растущим давлением со стороны ЕС и США, Ирландия закрыла эти лазейки, пообещав в 2020 году соблюдать новые правила налогообложения. До этого момента Google продолжала использовать проверенную схему уклонения от уплаты налогов (хоть и легальную) для денежных переводов по всему миру. Только в 2017 году компания таким образом перевела на Бермудские острова $23 млрд. На текущий момент поисковый гигант вынужден поменять свою налоговую структуру.

«Сейчас мы упрощаем нашу корпоративную структуру и будем лицензировать IP из США, а не из Бермудских островов, – заявил пресс-секретарь Google. – С учётом всех годовых и единовременных налоговых выплат за последние десять лет наша эффективная глобальная ставка составила 23%, причём более 80% этого налога подлежит уплате в США».

Источник: The Verge