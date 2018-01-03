Google использовала в 2016 году известный трюк, чтобы вывести из-под налогообложения €15,9 млрд

Около двух лет назад Еврокомиссия обвинила компанию Apple в использовании схем для оптимизации (или уклонения от уплаты) налогов. Как оказалось, использованием подобных схем грешит не только Apple, но и Google.

Контролирующие органы Нидерландов опубликовали отчёт, который свидетельствует об использовании компанией Google налоговой схемы под названием «Голландский сэндвич». Она подразумевает перевод денежных средств между рядом компаний. В схеме задействованы две ирландские и одна голландская компании. Компания, использующая схему, передает свою интеллектуальную собственность аффилированной компании (№1), зарегистрированной в Ирландии, но являющейся налоговым резидентом какой-либо офшорной зоны. Вторая компания создается в Голландии и сублицензирует права на интеллектуальную собственность у первой компании. Затем третья компания, являющаяся налоговым резидентом Ирландии, сублицензирует права у голландской фирмы. Из-за особенностей голландского налогового законодательства и международных соглашений, подобное сублицензирование и платежи по нему не облагаются налогами. Компания №3 часто является 100-процентной дочкой компании №1. Эта же компания и ведет реальную деятельность в различных странах, пересылая практически всю прибыль через голландскую компанию (№2) в виде роялти.

По данным контролирующих органов Нидерландов, в 2016 году компания Google с использованием этой схемы провела операции на сумму €15,9 млрд (около $19,2 млрд), благодаря чему удалось снизить сумму налоговых обязательств на $3,7 млрд. Причём, эта схема не является новой. В 2015 году Google также использовала её и провела операций на сумму, которая лишь на 7% меньше результата 2016 года.

В свою очередь Google заявляет, что исправно платит все налоги и соблюдает налоговое законодательство в каждой стране, в которой она работает. С технической точки зрения, это так. Google действительно соблюдает местные законы и использует легальные лазейки в них.

Тем не менее, подобный подход к бизнесу крупных технологических компаний, таких как Google, Apple, Facebook и Microsoft, вызывает озабоченность у правительств в Европе и США. При этом заявляется, что таким образом компании лишают страны ожидаемых налоговых поступлений. Потому правительства предпринимают меры для закрытия подобных лазеек и поиска новых методов налогообложения.

Источник: Engadget