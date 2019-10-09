Новости
Google планирует сертифицировать игровые смартфоны на Android

Google планирует сертифицировать игровые смартфоны на Android

Google планирует сертифицировать игровые смартфоны на Android


Google разрабатывает программу сертификации Game Device Certification, чтобы убедиться в соответствие будущих игровых смартфонов определённым стандартам. Другими словами, компания будет проверять, имеет ли тот или иной смартфон предсказуемую производительность для игр на Android. Программа официально ещё не анонсирована, но в XDA-Developers смогли получить доступ к документам с новыми требованиями к производителям. 

В частности, в одном из разделов поисковый гигант подробно описывает технические требования для сертификации игровых устройств. В первую очередь они предназначены для того, чтобы разработчики не сталкивались с неожиданными проблемами, когда их игры запускаются на пользовательских смартфонах. В документе много технических терминов, которые вряд ли будут понятны обычному пользователю. Но среди них можно встретить такие требования, как поддержка API Vulkan 1.1 и 2,3 ГБ свободной оперативной памяти.

Мобильные игры стали крупнейшим сегментом на рынке видеоигр, заработав в 2018 году почти половину дохода в отрасли по всему миру. Такие игры, как Call of Duty и Fortnite стирают некогда чёткие грани между мобильными и компьютерными или консольными играми. В связи с этим появилась даже отдельная категория устройств, которая уже представлена флагманскими смартфонами для геймеров от ASUS, Razer, Nubia и Black Shark (Xiaomi). Неудивительно, что Google хотела бы установить некоторые стандарты для таких устройств.

Источник: Engadget

Похожие записи