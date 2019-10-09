Google планирует сертифицировать игровые смартфоны на Android





Google разрабатывает программу сертификации Game Device Certification, чтобы убедиться в соответствие будущих игровых смартфонов определённым стандартам. Другими словами, компания будет проверять, имеет ли тот или иной смартфон предсказуемую производительность для игр на Android. Программа официально ещё не анонсирована, но в XDA-Developers смогли получить доступ к документам с новыми требованиями к производителям.

В частности, в одном из разделов поисковый гигант подробно описывает технические требования для сертификации игровых устройств. В первую очередь они предназначены для того, чтобы разработчики не сталкивались с неожиданными проблемами, когда их игры запускаются на пользовательских смартфонах. В документе много технических терминов, которые вряд ли будут понятны обычному пользователю. Но среди них можно встретить такие требования, как поддержка API Vulkan 1.1 и 2,3 ГБ свободной оперативной памяти.

Мобильные игры стали крупнейшим сегментом на рынке видеоигр, заработав в 2018 году почти половину дохода в отрасли по всему миру. Такие игры, как Call of Duty и Fortnite стирают некогда чёткие грани между мобильными и компьютерными или консольными играми. В связи с этим появилась даже отдельная категория устройств, которая уже представлена флагманскими смартфонами для геймеров от ASUS, Razer, Nubia и Black Shark (Xiaomi). Неудивительно, что Google хотела бы установить некоторые стандарты для таких устройств.

Источник: Engadget