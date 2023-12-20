Новости IT-бизнес 20.12.2023 в 13:35 comment views icon

Google планирует реорганизовать отдел продаж рекламы — в пользу искусственного интеллекта

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Катерина Даньшина

Автор новостей

В настоящее время в подразделении работает 30 000 сотрудников.

По данным The Information Google планирует реорганизовать подразделение по продаже рекламы — вероятно, путем увольнений и переназначений. Ранее Шон Дауни, который контролирует продажи рекламы крупным клиентам в США, подтвердил реструктуризацию своей команды, не уточняя, будет ли идти речь о сокращении.

Во времена бума искусственного интеллекта Google планирует все больше полагаться на машинное обучение в продаже рекламы клиентам — в частности, в поисковике, YouTube и других сервисах.

В январе Alphabet объявила о планах по сокращению 12 000 рабочих мест по всему миру, что эквивалентно 6% глобальной рабочей силы компании. В июне Google уволила сотрудников картографического приложения Waze, поскольку объединила рекламную систему программы с технологией Google Ads.

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