Google показала очки дополненной реальности, показывающие перевод речи собеседника

Google завершила свою конференцию I/O интересным сюрпризом – компания показала свои новые очки дополненной реальности. Ключевой особенностью, которую продемонстрировала Google, была возможность видеть переводы с других языков прямо перед глазами.

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К сожалению, компания не поделилась подробностями об этих очках. Google лишь продемонстрировала видео, демонстрирующее принцип работы очков. По мере звучания речи перевод на родной язык появляется в режиме реального времени в поле зрения пользователя. Но при этом не был показан дисплей или способ взаимодействия с очками. Также не уточняется, когда такое устройство может появиться на рынке.

Google teases new AR glasses at #GoogleIO2022 pic.twitter.com/Ui5gAm2hAE — The Verge (@verge) May 11, 2022

Вместе с тем генеральный директор Google Сундар Пичаи поделился видением компании в сфере дополненной реальности. Он отметил, что компания вкладывает значительные средства в эту область. И дополненная реальность может применяться в различных продуктах, не ограничиваясь смартфонами или очками.

«Мы встраиваем дополненную реальность во многие продукты Google, от Google Lens до мультипоиска, исследования сцен и интерактивных и иммерсивных представлений в Maps», — сказал Сундар Пичаи.

Источник: The Verge