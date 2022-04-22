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Google после штрафов добавляет для стран Европы кнопку отклонения всех cookie

Google после штрафов добавляет для стран Европы кнопку отклонения всех cookie

Google запустил в поиске и YouTube во Франции новое окно для отклонения всех файлов cookie. Ранее была только одна кнопка «Принять все», но для того, чтобы отклонить файлы, нужно было переходить в отдельное меню и выбирать несколько вариантов.

Французский CNIL – агентство по защите данных – посчитало такой подход ассиметричным и непонятным, оштрафовав Google на €150 млн. После этого поисковик решил изменить окно для файлов cookie и добавил кнопку «Отклонить все».

Google после штрафов добавляет для стран Европы кнопку отклонения всех cookie

Обновленное меню появится, когда пользователь без учетной записи войдет на сайт. Для существующих аккаунтов параметры отслеживания настраиваются в меню данных и конфиденциальности Google.

«Мы начали запуск во Франции и будем распространять этот опыт на остальную часть Европейской экономической зоны, Великобританию и Швейцарию».

Саммит Адхья, менеджер по продуктам Google

Новое окно позволит пользователям контролировать свои данные. Европейский центр цифровых прав, сообщает, что 90% пользователей автоматически нажимают на кнопку принятия файлов cookie, но только 3% понимают, что это и действительно хотят их использовать.

Google на год отложила блокировку сторонних файлов cookie в Chrome — этого не случится раньше конца 2023 года


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