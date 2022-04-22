Google после штрафов добавляет для стран Европы кнопку отклонения всех cookie

Google запустил в поиске и YouTube во Франции новое окно для отклонения всех файлов cookie. Ранее была только одна кнопка «Принять все», но для того, чтобы отклонить файлы, нужно было переходить в отдельное меню и выбирать несколько вариантов.

Французский CNIL – агентство по защите данных – посчитало такой подход ассиметричным и непонятным, оштрафовав Google на €150 млн. После этого поисковик решил изменить окно для файлов cookie и добавил кнопку «Отклонить все».

Обновленное меню появится, когда пользователь без учетной записи войдет на сайт. Для существующих аккаунтов параметры отслеживания настраиваются в меню данных и конфиденциальности Google.

«Мы начали запуск во Франции и будем распространять этот опыт на остальную часть Европейской экономической зоны, Великобританию и Швейцарию». Саммит Адхья, менеджер по продуктам Google

Новое окно позволит пользователям контролировать свои данные. Европейский центр цифровых прав, сообщает, что 90% пользователей автоматически нажимают на кнопку принятия файлов cookie, но только 3% понимают, что это и действительно хотят их использовать.