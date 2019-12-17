Google пояснила, как работает режим Portrait Mode в смартфоне Pixel 4





Новый флагманский смартфон Google Pixel 4 отличается выдающимися возможностями камеры. И на результат работы камеры влияют не только сенсор и объектив, но и программное обеспечение. И Google поделилась информацией о том, как работает программная составляющая камеры в портретном режиме (Portrait Mode).

Портретный режим позволяет снимать фотографии с малой глубиной резкости. При этом камера фокусируется на основном объекте и размывает фон для создания более привлекательного итогового изображения. Камера делает это с помощью машинного обучения, она оценивает, насколько далеко находятся объекты от камеры, благодаря этому основной объект может быть чётким, а все остальное — размытыми.

Чтобы оценить глубину снимаемой сцены, Pixel 4 захватывает изображение с помощью двух камер: широкоугольной и телефото камеры, расстояние между которыми составляет 13 мм. Это позволяет получить два слегка отличающихся изображения одной и той же сцены. Как и в случае человеческих глаз, эти отличающиеся изображения могут использоваться для оценки глубины сцены. Кроме того, камеры также используют механизм Dual Pixel, при которой каждый пиксель делится пополам и захватывается другой половиной объектива, чтобы дать еще больше информации о глубине сцены.

Благодаря использованию двух камер и техники Dual Pixel можно более точно рассчитывать расстояние объектов от камеры, что и позволяет создавать фотографии с резким основным объектом и размытым фоном. Машинное обучение используется для того, чтобы определить, как оценивать различные результаты для получения наилучшей фотографии.

Кроме того, Google также улучшила эффект боке. Ранее, размытие для эффекта боке выполнялось таким образом, что тёмные участки становились более яркими по сравнению со светлыми участками, а это снижало общую контрастность изображения. В режиме Portrait Mode программное обеспечение сначала размывает исходное изображение, а уже затем применяет технику тонального отображения. Благодаря этому фоновое изображение не только получается размытым, но также сохраняет насыщенность и яркость цветов, как и передний план.

Источник: Engadget