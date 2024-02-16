Google предлагает на старых ПК переходить с Windows 10 на ChromeOS Flex и сертифицировала 600 устройств

Microsoft прекратит поддержку Windows 10 14 октября 2025 года, что может сделать 240 млн ПК устаревшими. Поскольку многие системы с Windows 10 слишком старые для перехода на Windows 11, пользователям придется платить Microsoft за расширенную поддержку или покупать новые компьютеры. Зато у Google есть другое решение, которое должно работать как минимум на 600 сертифицированных устройствах.

Google предлагает перейти на облачную операционную систему ChromeOS Flex. Это легкая операционная система, которую просто установить на устройства с Windows с помощью USB-накопителя. Если люди перейдут на ChromeOS Flex, это предотвратит превращение миллионов ПК в электронный мусор, что некоторое время будет полезно для планеты, передает Том’s Hardware.

Кроме того, ChromeOS Flex будет предоставлять регулярные обновления безопасности, возможность шифрования данных и потенциально улучшенную производительность для старых устройств. Она также обещает более низкие затраты на ИТ-поддержку, что по словам Google делает ее привлекательным вариантом для бизнеса. Операционная система совместима с различными решениями Chrome Enterprise, которые должны удовлетворять широкий спектр бизнес-потребностей, как управление автопарком, развертывание киосков и восстановление после атак с требованием выкупа.

Логичным является недостаток — ChromeOS не поддерживает приложения для Windows. Google пытается решить эту проблему, предоставляя пользователям возможность транслировать эти устаревшие приложения, повышая адаптивность ChromeOS в бизнес-среде, но она не может транслировать десятки тысяч приложений. К тому же потоковая передача требует стабильного интернет-соединения.

ChromeOS Flex — это идеальный (и бесплатный!) Ответ для пользователей Windows 10 с отличным оборудованием, которые чувствуют себя брошенными из-за перехода на Windows 11. Если вы потребитель, который пытается максимально эффективно использовать уже потраченные деньги, или ИТ-менеджер, который смотрит на парк ПК, которые нужно заменить, чтобы обеспечить безопасность, рассмотрите ChromeOS Flex. — Навин Висваната, руководитель отдела коммерческих продуктов ChromeOS в Google.

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