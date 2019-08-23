Google предлагает новые стандарты конфиденциальности для защиты пользовательских данных в интернете





Google наращивает усилия по ограничению отслеживания в сети и таким образом защищает вашу конфиденциальность, сохраняя при этом свою рекламную деятельность без изменений. Сейчас поисковый гигант разрабатывает набор открытых стандартов под рабочим названием Privacy Sandbox, которые позволят персонализировать рекламу, не требуя разглашения персональных данных. Идея фокусируется в основном на численном превосходстве – рекламодатели не смогут определить вас, если ваши данные являются частью чего-то большего.

Для начала Google изучает способы, которые только показывают, что вы являетесь участником группы с определёнными предпочтениями в рекламе (скажем, ноутбуки и полька), пока не станет ясно, что «тысячи» других пользователей находятся в диапазоне этого сочетания. Компания также хочет реализовать так называемый privacy budget, что позволит сайтам отправлять запросы данных только в том случае, если пользователь принадлежит к достаточно большой группе – после чего они просто блокируются. Google надеется, что методы предотвращения мошенничества с рекламой могут также извлечь выгоду от систем, ориентированных на конфиденциальность, подобно CloudFlare PrivacyPass.

Как и в случае с другими открытыми стандартами, Privacy Sandbox будет эффективным только при разумном использовании. Конфиденциальность остаётся проблемой для многих компаний, но блокировка файлов cookie на самом деле не является панацеей – она ограничивает возможность показа релевантной рекламы и заставляет сайты идентифицировать пользователей с помощью других методов, таких как дактилоскопия. В теории такой баланс может обеспечить процветание онлайн-рекламы без привлечения активных пользователей или радикальных мер со стороны регуляторов.

Источник: Engadget