Google признала проблемы с Wi-Fi у некоторых Pixel 6 и Pixel 6 Pro, пообещав исправления в марте

Очередные исправления ошибок в февральском обновлении смартфонов Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro привели к новым проблемам. У некоторых пользователей Wi-Fi периодически выключался либо вместе с нажатием кнопки запускались настройки Bluetooth. Недавно в Google подтвердили наличие проблемы, но отметили, что она затронула «небольшое количество устройств». Об этом пользователя Reddit под ником u/cheesehead78 уведомил официальный представитель компании.

По данным 9To5Google, обновление, скорее всего, выйдет 7 марта. Также обнаружено, что установка Android 12L Beta 3 решает проблему с Wi-Fi.

У Pixel 6 и Pixel 6 Pro ранее наблюдались и другие сбои. Google временно отключил две эксклюзивные функции своих смартфонов (Hold for Me и Call Screen) из-за ошибки в декабрьском обновлении.

А до этого владельцы Pixel 6 Pro жаловаться на проблему с дисплеем. При нажатии на кнопку питания выключенного смартфона наблюдается мерцание экрана.