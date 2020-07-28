WSJ: Google продолжила удалённую работу для своих сотрудников до июля 2021 года

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Компания Google и далее намерена поддерживать удалённый режим работы для 200 тыс. своих штатных и контрактных сотрудников как минимум до июля 2021 года. Об этом сообщает ресурс The Wall Street Journal.

Ранее другие технологические компании объявили о долгосрочных планах поддерживать удалённую работу сотрудников из дома из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Однако Google будет первой, решившей продлить дистанционную работу до середины следующего года. Первоначально планировалось поддерживать режим удалённой работы сотрудников до конца 2020 года.

Генеральный директор материнской компании Google Alphabet Сандар Пичаи разослал сотрудникам электронное письмо с объявлением о таком плане. В письме говорится, что компания расширяет глобальную программу по добровольной работе из дома до 30 июня 2021 года. Это касается тех должностей, присутствие которых в офисе не является обязательным. Таким образом, у сотрудников есть возможность заблаговременно составить свои планы.

Ранее Google заявляла, что планирует заново открыть некоторые свои офисы для ограниченного количества сотрудников с 6 июля. Но возвращение в офисы было необязательным.

Источник: The Verge