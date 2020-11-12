Google просит помощи пользователей, чтобы улучшить алгоритмы Google Photos





Компания Google обновила мобильное приложение Google Photos для Android и добавила в него новую функцию. Теперь поисковый гигант предлагает пользователям помочь с обучением его алгоритмов искусственного интеллекта.

Доступ к новой функции открывается через раздел поиска. Пролистав соответствующую страницу до самого низа, можно обнаружить кнопку Help improve Google Photos. Нажав на неё, пользователь увидит короткое описание того, в чём именно будет заключаться его помощь. Для этого будет достаточно ответить на несколько коротких вопросов о пользовательских фотографиях.

Помощь в обучении алгоритмов ИИ разбита на четыре отдельные категории. В частности, предлагается описать предпочтительные настройки печати фотографий; указать предпочтительные коллажи или анимации; определить, какие фотографии относятся к каким праздничным событиям (например, Рождеству или Хэллоуину); определить самое важное на фотографии (фактически, пользователю предстоит добавлять теги к своим фотографиям).

Google поясняет, что может пройти некоторое время, прежде чем пользователи увидят результаты своих ответов. Тем не менее, полученные данные помогут компании улучшить существующие функции и разработать новые. У пользователей есть возможность удалить свои ответы в Google Photos. Для этого нужно нажать на меню в виде трёх точек и выбрать пункт Delete my answers.

Источник: The Verge