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Google просит помощи пользователей, чтобы улучшить алгоритмы Google Photos

Google просит помощи пользователей, чтобы улучшить алгоритмы Google Photos

Google просит помощи пользователей, чтобы улучшить алгоритмы Google Photos


Компания Google обновила мобильное приложение Google Photos для Android и добавила в него новую функцию. Теперь поисковый гигант предлагает пользователям помочь с обучением его алгоритмов искусственного интеллекта.

Доступ к новой функции открывается через раздел поиска. Пролистав соответствующую страницу до самого низа, можно обнаружить кнопку Help improve Google Photos. Нажав на неё, пользователь увидит короткое описание того, в чём именно будет заключаться его помощь. Для этого будет достаточно ответить на несколько коротких вопросов о пользовательских фотографиях.

Google просит помощи пользователей, чтобы улучшить алгоритмы Google Photos

Помощь в обучении алгоритмов ИИ разбита на четыре отдельные категории. В частности, предлагается описать предпочтительные настройки печати фотографий; указать предпочтительные коллажи или анимации; определить, какие фотографии относятся к каким праздничным событиям (например, Рождеству или Хэллоуину); определить самое важное на фотографии (фактически, пользователю предстоит добавлять теги к своим фотографиям).

Google поясняет, что может пройти некоторое время, прежде чем пользователи увидят результаты своих ответов. Тем не менее, полученные данные помогут компании улучшить существующие функции и разработать новые. У пользователей есть возможность удалить свои ответы в Google Photos. Для этого нужно нажать на меню в виде трёх точек и выбрать пункт Delete my answers.

Источник: The Verge

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