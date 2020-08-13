Google работает над созданием глобальной системы оповещения о землетрясениях на базе Android-смартфонов — они выступят мини-сейсмометрами





В стандартный набор датчиков каждого современного смартфона, в числе других, входит акселерометр, фиксирующий малейшие движения. В Google придумали, как можно использовать это на благо человечества — прямо сейчас команда разработчиков работает над проектом глобальной системы оповещения о землетрясениях на базе смартфонов Android. По сути, Google задумала превратить смартфоны на Android в свое рода мини-сейсмометры. Об проекте рассказал главный инженер-программист Android в Google Марк Стогатис.

Создание и поддержание инфраструктуры для обнаружения землетрясений и оповещения о них требует больших затрат, объясняют в Google, предлагая более доступную и эффективную альтернативу. Как выяснили исследователи, акселерометры в современных смартфонах очень чувствительны к сейсмическим колебаниям и способны улавливать первую, более слабую, и вторую, более сильную, волны сейсмической активности.

В мае 2019 года Google сообщала, что по всему миру работает более в 2,5 млрд устройств Android. То есть, потенциал в данном случае огромен. Используя данные множества устройств, можно фиксировать и определять эпицентры землетрясений с максимальной точностью. Система, которую планируют сделать частью мобильных сервисов Google, позволит определять не только эпицентр, но и магнитуду землетрясения.

Развертывание сервиса будет поэтапным. На первом этапе Google в партнерстве с Геологической службой США и Управлением экстренных служб Калифорнии будет рассылать предупреждения, генерируемые сервисом ShakeAlert, использующим данные сейсмометров. При этом используется информация, собранная с более чем 700 сейсмометров по всему штату.

В Google оговаривают, что запуск системы, которая уже будет опираться на данные смартфонов Android, потребует больше времени. Пока что в компании не называют даже приблизительных сроков. В будущем, когда эта система заработает, кроме показаний акселерометров, она будет учитывать еще и местные поисковые запросы пользователей о землетрясениях. После того, Google убедится в точности работы системы, она будет развернута как на территориях, где нет сейсмометров и систем оповещения.

Источник: Google