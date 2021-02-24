Google расширила работу функции Password Checkup на более старые устройства и доработала использование Assistant на заблокированном смартфоне

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Компания Google расширяет сферу применения функции Password Checkup на более старые устройства. Теперь смартфоны и планшеты, работающие под управлением версии Android 9 или новее, смогут работать с Password Checkup. Она является частью менеджера автозаполнения паролей Google и проверяет надёжность пароля, а также факт взлома логина в результате утечки данных.

Функция Password Checkup для более старых устройств стала частью очередного пакета обновлений для Android. Среди прочих новшеств также упоминаются возможность планировать отправку текстовых сообщений на более поздний срок, новая версия TalkBack и улучшенная поддержка Google Assistant для выполнения задач при заблокированном смартфоне.

Функция планировки времени отправки сообщений может пригодиться в том случае, когда нужно общаться с людьми, проживающими в других часовых поясах. Она будет доступна на устройствах с Android 7 и новее.

Программа для чтения с экрана TalkBack, которая позволяет слепым и слабовидящим пользователям легче взаимодействовать со своими смартфонами, получила существенное обновление. Google упоминает некоторые из наиболее востребованных функций: «более интуитивно понятные жесты, единое меню, новое меню управления чтением и многое другое».

Наконец, улучшения Google Assistant предусматривают новые подсказки при взаимодействии с голосовым помощником, когда смартфон заблокирован. Цель состоит в том, чтобы упростить использование Assistant для выполнения таких действий, как установка будильника, отправка сообщений или воспроизведение песни, даже если смартфона нет в руке.

Источник: The Verge