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Google рассказал о топ-запросах 2019 года в Украине

Google рассказал о топ-запросах 2019 года в Украине

Google рассказал о топ-запросах 2019 года в Украине


Проанализировав миллионы поисковых запросов, компания Google в конце года традиционно объявила какие из них стали наиболее быстрорастущими, что чаще всего искали украинцы и какие вопросы задавали Google в 2019 году.

Самым популярным поисковым запросом 2019 года в Google Украина стал «Игра престолов 8 сезон» – финальный сезон культового сериала. Второй по популярности – запрос «Зеленский», а на третьем месте – «Юлия Началова». Кроме того, украинских пользователей Google интересовали результаты выборов в Украине и дебаты кандидатов в президенты, новости об Анастасии Заворотнюк, сериал «Чернобыль» и конкурс «Евровидение 2019».

топ-запросах 2019

О топ-запросах 2019 года традиционно рассказал Дмитрий Шоломко, генеральный директор компании Google Украина

В категории «Персона» украинцы чаще всего искали информацию о Владимире Зеленском, Анастасии Заворотнюк и Петре Порошенко. Также пользователи Google интересовались артистами MARUV, Потапом и Билли Айлиш. Из людей, которые ушли от нас в 2019 году, больше всего запросов было о российской певице Юлии Началовой, рэп-исполнителе Децл и фэшн-директоре московского ЦУМа Алле Вербер.

В категории «Фильмы» в топ-запросах 2019 года оказался психологический триллер по мотивам комиксов «Джокер». Традиционно высокий интерес украинских пользователей вызывают продолжения фильмов и кинокомиксы; также в список самых популярных фильмов по версии пользователей Google Украина попали экранизация исторической повести Ивана Франка «Захар Беркут» и новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».

Лидером в категории телевизионных шоу топ-запросах 2019 года вновь стал песенный конкурс «Евровидение», а в сериалах самый высокий интерес украинцев вызвали финальный сезон «Игры престолов» и драматический мини-сериал «Чернобыль».

«Покупкой года» в Украине стал новый iPhone 11; украинцы активно интересовались, где купить автокресло и бустер, а также покупкой билетов МАУ и «Укрзалізницi».

Традиционно украинцы задают Google самые разные вопросы, и уходящий год не стал исключением. В 2019 году пользователи хотели узнать, что такое томос, подагра и формула Штайнмайера. Пытались выяснить, как сделать Инстаграм темным, как проверить себя в списках избирателей и как кушать авокадо. А также интересовались почему падает доллар, почему Зеленский не пришел на стадион и почему в Киеве туман.

Полностью список самых популярных запросов 2019 года в Украине выглядит так (запросы показаны на языке оригинала):

Самые популярные запросы:

  1. Игра престолов 8 сезон
  2. Зеленский
  3. Юлия Началова
  4. Заворотнюк
  5. Результаты выборов 2019
  6. Децл
  7. Чернобыль
  8. Дебаты
  9. Порошенко
  10. Евровидение 2019

 

Утраты:

  1. Юлия Началова
  2. Децл
  3. Алла Вербер
  4. Люк Перри
  5. Карл Лагерфельд
  6. Дарья Лукьяненко
  7. Камерон Бойс
  8. Вилли Токарев
  9. Сергей Доренко
  10. Ирина Цывина

 

Сериал:

  1. Игра престолов 8 сезон
  2. Чернобыль
  3. Тайная любовь
  4. Крепостная
  5. ИП Пирогова
  6. Школа. Випускний
  7. Жуки
  8. Ничто не случается дважды
  9. Ранняя пташка
  10. Молодежка 6 сезон

 

Покупка:

  1. iPhone 11
  2. Автокресло
  3. МАУ билет
  4. Укрзалізниця билет
  5. Бустер
  6. IQOS
  7. Вентилятор
  8. Украина Португалия билеты
  9. Электросамокат
  10. Мини-кондиционер

 

 

Вопрос: “Як?/Как?”

  1. Как сделать Инстаграм темным?
  2. Как удалить аккаунт Инстаграм?
  3. Как узнать свой номер телефона?
  4. Как проверить себя в списках избирателей?
  5. Как говорят животные?
  6. Орхидея как ухаживать?
  7. Как кушать авокадо?
  8. Как перевести деньги с телефона на телефон?
  9. Как сделать слайм без клея?
  10. Как завязать шнурки?
 Персона:

  1. Владимир Зеленский
  2. Анастасия Заворотнюк
  3. Петр Порошенко
  4. MARUV
  5. Потап
  6. Игорь Смешко
  7. Игорь Коломойский
  8. Билли Айлиш
  9. Валерий Легасов
  10. Алла Мазур

 

Фильм:

  1. Джокер
  2. Мстители: Финал
  3. Аквамен
  4. Оно 2
  5. Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел
  6. Король Лев
  7. Однажды в Голливуде
  8. Капитан Марвел
  9. Захар Беркут
  10. Как приручить дракона 3

 

ТВ-шоу:

  1. Евровидение 2019
  2. Холостяк 2019
  3. Оскар 2019
  4. Право на владу
  5. Голос країни 2019
  6. Топ-модель по-українськи 3 сезон
  7. Одруження наосліп 2019
  8. МастерШеф. Професіонали
  9. Танці з зірками 2019
  10. Наречена для тата

 

Вопрос: “Що таке?/Что такое?”

  1. Томос
  2. Подагра
  3. Формула Штайнмайера
  4. Вислово
  5. Дебаты
  6. Сонный паралич
  7. Зона 51
  8. Импичмент
  9. NFC
  10. Мажоритарка

 

 

Вопрос: “Чому?/Почему?”

  1. Почему падает доллар?
  2. Почему умер Децл?
  3. Почему умерла Юлия Началова?
  4. Почему Зеленский не пришел на стадион?
  5. Почему взорвался Чернобыль?
  6. Почему в Киеве туман?
  7. Почему скисает молоко?
  8. Почему на Троицу нельзя купаться?
  9. Почему нельзя ходить в туалет ночью?
  10. Почему не работает Инстаграм?

 

 

Напомним, что в прошлом году топ поисковых запросов по версии Google выглядел вот так.

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