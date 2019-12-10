Google рассказал о топ-запросах 2019 года в Украине
Проанализировав миллионы поисковых запросов, компания Google в конце года традиционно объявила какие из них стали наиболее быстрорастущими, что чаще всего искали украинцы и какие вопросы задавали Google в 2019 году.
Самым популярным поисковым запросом 2019 года в Google Украина стал «Игра престолов 8 сезон» – финальный сезон культового сериала. Второй по популярности – запрос «Зеленский», а на третьем месте – «Юлия Началова». Кроме того, украинских пользователей Google интересовали результаты выборов в Украине и дебаты кандидатов в президенты, новости об Анастасии Заворотнюк, сериал «Чернобыль» и конкурс «Евровидение 2019».
О топ-запросах 2019 года традиционно рассказал Дмитрий Шоломко, генеральный директор компании Google Украина
В категории «Персона» украинцы чаще всего искали информацию о Владимире Зеленском, Анастасии Заворотнюк и Петре Порошенко. Также пользователи Google интересовались артистами MARUV, Потапом и Билли Айлиш. Из людей, которые ушли от нас в 2019 году, больше всего запросов было о российской певице Юлии Началовой, рэп-исполнителе Децл и фэшн-директоре московского ЦУМа Алле Вербер.
В категории «Фильмы» в топ-запросах 2019 года оказался психологический триллер по мотивам комиксов «Джокер». Традиционно высокий интерес украинских пользователей вызывают продолжения фильмов и кинокомиксы; также в список самых популярных фильмов по версии пользователей Google Украина попали экранизация исторической повести Ивана Франка «Захар Беркут» и новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».
Лидером в категории телевизионных шоу топ-запросах 2019 года вновь стал песенный конкурс «Евровидение», а в сериалах самый высокий интерес украинцев вызвали финальный сезон «Игры престолов» и драматический мини-сериал «Чернобыль».
«Покупкой года» в Украине стал новый iPhone 11; украинцы активно интересовались, где купить автокресло и бустер, а также покупкой билетов МАУ и «Укрзалізницi».
Традиционно украинцы задают Google самые разные вопросы, и уходящий год не стал исключением. В 2019 году пользователи хотели узнать, что такое томос, подагра и формула Штайнмайера. Пытались выяснить, как сделать Инстаграм темным, как проверить себя в списках избирателей и как кушать авокадо. А также интересовались почему падает доллар, почему Зеленский не пришел на стадион и почему в Киеве туман.
Полностью список самых популярных запросов 2019 года в Украине выглядит так (запросы показаны на языке оригинала):
|Самые популярные запросы:
Утраты:
Сериал:
Покупка:
Вопрос: “Як?/Как?”
|Персона:
Фильм:
ТВ-шоу:
Вопрос: “Що таке?/Что такое?”
Вопрос: “Чому?/Почему?”
Напомним, что в прошлом году топ поисковых запросов по версии Google выглядел вот так.