Google рассказал о топ-запросах 2019 года в Украине

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Проанализировав миллионы поисковых запросов, компания Google в конце года традиционно объявила какие из них стали наиболее быстрорастущими, что чаще всего искали украинцы и какие вопросы задавали Google в 2019 году.

Самым популярным поисковым запросом 2019 года в Google Украина стал «Игра престолов 8 сезон» – финальный сезон культового сериала. Второй по популярности – запрос «Зеленский», а на третьем месте – «Юлия Началова». Кроме того, украинских пользователей Google интересовали результаты выборов в Украине и дебаты кандидатов в президенты, новости об Анастасии Заворотнюк, сериал «Чернобыль» и конкурс «Евровидение 2019».

О топ-запросах 2019 года традиционно рассказал Дмитрий Шоломко, генеральный директор компании Google Украина

В категории «Персона» украинцы чаще всего искали информацию о Владимире Зеленском, Анастасии Заворотнюк и Петре Порошенко. Также пользователи Google интересовались артистами MARUV, Потапом и Билли Айлиш. Из людей, которые ушли от нас в 2019 году, больше всего запросов было о российской певице Юлии Началовой, рэп-исполнителе Децл и фэшн-директоре московского ЦУМа Алле Вербер.

В категории «Фильмы» в топ-запросах 2019 года оказался психологический триллер по мотивам комиксов «Джокер». Традиционно высокий интерес украинских пользователей вызывают продолжения фильмов и кинокомиксы; также в список самых популярных фильмов по версии пользователей Google Украина попали экранизация исторической повести Ивана Франка «Захар Беркут» и новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».

Лидером в категории телевизионных шоу топ-запросах 2019 года вновь стал песенный конкурс «Евровидение», а в сериалах самый высокий интерес украинцев вызвали финальный сезон «Игры престолов» и драматический мини-сериал «Чернобыль».

«Покупкой года» в Украине стал новый iPhone 11; украинцы активно интересовались, где купить автокресло и бустер, а также покупкой билетов МАУ и «Укрзалізницi».

Традиционно украинцы задают Google самые разные вопросы, и уходящий год не стал исключением. В 2019 году пользователи хотели узнать, что такое томос, подагра и формула Штайнмайера. Пытались выяснить, как сделать Инстаграм темным, как проверить себя в списках избирателей и как кушать авокадо. А также интересовались почему падает доллар, почему Зеленский не пришел на стадион и почему в Киеве туман.

Полностью список самых популярных запросов 2019 года в Украине выглядит так (запросы показаны на языке оригинала):

Самые популярные запросы: Игра престолов 8 сезон Зеленский Юлия Началова Заворотнюк Результаты выборов 2019 Децл Чернобыль Дебаты Порошенко Евровидение 2019 Утраты: Юлия Началова Децл Алла Вербер Люк Перри Карл Лагерфельд Дарья Лукьяненко Камерон Бойс Вилли Токарев Сергей Доренко Ирина Цывина Сериал: Игра престолов 8 сезон Чернобыль Тайная любовь Крепостная ИП Пирогова Школа. Випускний Жуки Ничто не случается дважды Ранняя пташка Молодежка 6 сезон Покупка: iPhone 11 Автокресло МАУ билет Укрзалізниця билет Бустер IQOS Вентилятор Украина Португалия билеты Электросамокат Мини-кондиционер Вопрос: “Як?/Как?” Как сделать Инстаграм темным? Как удалить аккаунт Инстаграм? Как узнать свой номер телефона? Как проверить себя в списках избирателей? Как говорят животные? Орхидея как ухаживать? Как кушать авокадо? Как перевести деньги с телефона на телефон? Как сделать слайм без клея? Как завязать шнурки? Персона: Владимир Зеленский Анастасия Заворотнюк Петр Порошенко MARUV Потап Игорь Смешко Игорь Коломойский Билли Айлиш Валерий Легасов Алла Мазур Фильм: Джокер Мстители: Финал Аквамен Оно 2 Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел Король Лев Однажды в Голливуде Капитан Марвел Захар Беркут Как приручить дракона 3 ТВ-шоу: Евровидение 2019 Холостяк 2019 Оскар 2019 Право на владу Голос країни 2019 Топ-модель по-українськи 3 сезон Одруження наосліп 2019 МастерШеф. Професіонали Танці з зірками 2019 Наречена для тата Вопрос: “Що таке?/Что такое?” Томос Подагра Формула Штайнмайера Вислово Дебаты Сонный паралич Зона 51 Импичмент NFC Мажоритарка Вопрос: “Чому?/Почему?” Почему падает доллар? Почему умер Децл? Почему умерла Юлия Началова? Почему Зеленский не пришел на стадион? Почему взорвался Чернобыль? Почему в Киеве туман? Почему скисает молоко? Почему на Троицу нельзя купаться? Почему нельзя ходить в туалет ночью? Почему не работает Инстаграм?

Напомним, что в прошлом году топ поисковых запросов по версии Google выглядел вот так.