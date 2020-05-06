Google собирается переименовать свою ОС для телевизоров Android TV в Google TV





Пожалуй, переименовывать свои сервисы Google любит не меньше, чем закрывать. И вот сейчас появились сообщения, что следующим продуктов компании в очереди на ребрендинг является операционная система для телевизоров Android TV. После ребрендинга из названия исчезнет — вы угадали — бренд Android и называться она будет просто Google TV.

Таким образом, Google продолжает систематично избавляться от бренда Android в названиях своих ключевых продуктов.

Напомним, в свое время официальный онлайн-магазин приложений Android Market был переименован в Google Play Store. Если же говорить о недавних изменениях, то не так давно платежная система Android Pay превратилась в Google Pay, Android Messages — в Messages, а Android Wear для носимых устройств теперь, как известно, называется Wear OS.

Что это значит для самой ОС Android? Вероятнее всего, ничего и никуда Android не денется, хотя ранее мы неоднократно слышали, что Google якобы может отказаться от использования бренда Android в более далеком будущем. Многие считают, что в итоге Android на рынке сменит Google Fuchsia, чей официальный релиз должен состояться в ближайшее время. Но пока все это лишь слухи.

Официально о переименовании Android TV в Google TV должны объявить в самое ближайшее время. Не исключено, что вместе со сменой названия платформа может расширить функциональность.

Источник: 9to5google