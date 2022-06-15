Google Talk перестанет поддерживаться 16 июня — Google призывает переходить на Chat

Компания Google окончательно закрывает очередной свой сервис. На этот раз под нож решили пустить сервис обмена мгновенными сообщениями Google Talk (также известный как GChat).

Хотя в 2017 году Google перевела пользователей Talk на Hangouts (ещё одну из своих платформ для обмена сообщениями), сервис по-прежнему был доступен сторонним клиентам XMPP, таким как Pidgin и Gajim. Но 16 июня компания полностью прекратит поддержку сервиса.

На странице поддержки Google указывает, что «сворачивает Google Talk» и больше не будет поддерживать сторонние приложения, ссылаясь на своё первоначальное заявление от 2017 года. Пользователи, которые попытаются войти в GChat после 16 июня, увидят сообщение об ошибке авторизации.

Сервис Google Talk появился в 2005 году как способ для пользователей отправлять мгновенные сообщения непосредственно через Gmail. Позже в нём появились голосовые и видеозвонки, а также групповые чаты. Google прекратила работу Google Talk в 2017 году и перевела пользователей на мессенджер Hangouts. Но позже в компании решили перевести пользователей с Hangouts на приложение Meet. Сервис Hangouts всё ещё могут использовать владельцы бесплатных учётных записей Google, но им демонстрируется предупреждение «Hangouts скоро отключится» с предложением перейти на Google Chat.

Google призывает людей, которые получали доступ к Google Talk через сторонние приложения, перейти на Google Chat.

Источник: The Verge