Google Translate будет предлагать альтернативные варианты перевода

Похоже, что Google Translate получит функцию, которая будет предлагать альтернативные варианты перевода. 

Альтернативы базовому переводу будет генерировать ИИ, предлагая несколько иной смысл или разные уровни формальности. Опция может появиться вместе с функциями «Понять» и «Спросить». В последние годы ИИ значительно усовершенствовался в возможностях машинного перевода. Уже некоторое время продолжается работа над улучшением ИИ в Google Translate. Прошел почти год с того момента, как пользователи впервые заметили до сих пор не добавленную функцию «Задать уточняющий вопрос», которая бы предоставляла дополнительную информацию о результатах перевода. Некоторые считают, что она должна появиться в виде отдельных опций «Понять» и «Задать вопрос».

В материале Android Authority отмечается, что разработчики действительно создавали для Translate возможность просмотра альтернативных вариантов перевода. Авторы материала рассматривают версию 10.0.36.855137688.3 для Android. Они подчеркивают, что сейчас альтернативные варианты не отображаются в приложении. Однако если заставить его показать функции «Понять» и «Спросить», которые до сих пор находятся в разработке, также появится опция «Показать альтернативы». Она предоставляет три альтернативных варианта перевода, каждый с немного разным акцентом.

«Хотя нам хотелось бы надеяться, что функция «Переводчик» сможет автоматически определять тонкости смысла, приятно также получать реальную помощь в процессе перевода, особенно в исключительных случаях, когда первоначальный смысл может быть не совсем понятным», — отмечают авторы материала.

Одна из проблем многих языков, особенно если формальный тон не является базовым компонентом, заключается в обработке формальных выражений. То есть, как используемые слова меняются в зависимости от контекста. Функция альтернативного перевода призвана помочь пользователям ориентироваться в этом вопросе. По мнению авторов материала, эта функция должна стать одним из самых значительных улучшений Google Translate последних лет. Все необходимые компоненты уже в значительной степени готовы. Google просто нужно решить, когда он будет готов запустить эту функцию. 

Google запускает бета-функцию, позволяющую слушать перевод в реальном времени непосредственно в наушниках. Кроме этого в Google Translate добавили выбор режима перевода: доступны два — продвинутый и быстрый.

Источник: Android Authority

