Google требует, чтобы производители скрывали собственные системы управления жестами глубоко в настройках Android 10





Недавно представленная версия операционной системы Android 10 получила улучшенную систему навигации при помощи жестов. Правда, не всем эти улучшения пришлись по душе, так как навигация по некоторым приложениям и сайтам может вызывать случайное срабатывание команды-жеста «Назад». Частично решить эту проблему можно через меню «Настроек», где можно отрегулировать чувствительность жеста «Назад».

Google постаралась унифицировать систему жестов в Android 10, чтобы она во многом совпадала с той, что доступна пользователям iOS. Многие жесты выполняют одинаковые действия. И Google хочет, чтобы её система работы с жестами использовалась по умолчанию на всех Android-устройствах. И в новой версии соглашения Google Mobile Services (GMS), с которым должны соглашаться производители конечных устройств, говорится, что производители могут использовать собственные системы управления с помощью жестов, но они также обязаны устанавливать и оригинальную систему управления жестами от Google, и традиционную систему управления при помощи трёх экранных кнопок. При этом соглашение GMS требует, чтобы на всех устройствах система управления жестами Android 10 или система из трёх кнопок были установлены по умолчанию. Иными словами, если смартфон из коробки поставляет с предустановленными жестами Android 10, то система с тремя кнопками должна быть доступна как опция, и наоборот.

Но это ещё не все ограничения. Собственная система управления жестами от производителя смартфона должна быть скрыта от Мастера установки, который активируется при первом включении устройства и позволяет произвести первоначальную настройку. Кроме того, собственную систему управления жестами нельзя рекламировать при помощи всплывающих уведомлений на экране. С учётом того, что по умолчанию может быть установлена или система от Google, или 3-кнопочная система (а вторая из этих двух при этом должна быть указана в качестве опциональной в Настройках), то производителям остаётся только одна возможность предложить собственную систему управления жестами – разместить её в разделе «Дополнительно».

Кроме того, система навигации с помощью жестов, которую Google представила в Android 9 («таблетка» с двумя кнопками), настройке навигации, не найдена в качестве опции на Android 10. Возможно, таким способом компания стремится «облегчить» пользователям Android переход на совершенно новый режим навигации без кнопок.

Источник: phonearena