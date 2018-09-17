Google улучшила функцию Sound Search облачной системой искусственного интеллекта

Функция распознавания песен Google Now Playing, запущенная в 2017 году, имела ряд ограничений. Например, она могла распознавать лишь небольшое количество музыкальных композиций, так как поиск был ограничен лишь базой данных, установленной на устройстве. Но теперь эта технология доступна в облаке в рамках функции Sound Search, и она стала более полезной.

Система использует нейронную сеть для создания «отпечатков», идентифицирующих каждую песню. Также в системе применяется комбинация алгоритмов, которые с одной стороны сокращают перечень потенциальных кандидатов на соответствие, а с другой – изучают подобранные результаты на соответствие образцу. В результате, масштабы поиска и качество поиска соответствий существенно улучшились.

Так как все операции осуществляются на серверах, а не на смартфоне, Google не сталкивается с ограничениями при обработке или хранении данных с помощью Sound Search. Компания использует в 4 раза более крупную нейронную сеть и рассчитывает на обработку примерно в 1000 раз больше песен. Google также увеличила количество измерений (то есть деталей в отпечатке), чтобы уменьшить объём работы и удвоила плотность этих отпечатков (чтобы увеличить шансы на нахождение совпадений). В результате, функция распознавания песен может вести поиск в гораздо более широком диапазоне мелодий и находить соответствия значительно быстрее.

Однако ещё есть над чем работать. Google признаёт, что данный метод всё ещё плохо справляется с распознаванием тихих или громких композиций.

Источник: Engadget