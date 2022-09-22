Google упростила удаление личной информации из поиска, включая номер телефона, электронную почту и домашний адрес

Новый инструмент Google не меняет правила удаления, а всего лишь упрощает этот процесс. О его появлении в приложении Google было заявлено ранее в этом году на конференции I/O.

Ранее у Google уже был способ удалить результаты поиска, которые содержали ваш домашний адрес, адрес электронной почты или номер телефона, а также множество других типов конфиденциальной информации, раскрытие которой может навести вред. Однако система была не самой простой – после того, как вы нашли результат в поиске с вашей конфиденциальной информацией, необходимо было перейти на страницу поддержки и заполнить форму, внеся URL-адрес, который нужно удалить из результатов поиска.

С помощью нового инструмента можно сделать запрос напрямую со страницы поиска:

В строке результатов поиска, выбираете тот, который ссылается на страницу с вашей личной информацией и нажимаете три точки;

Далее выводится панель «О результате», на которой нужно выбрать опцию «Удалить результат».

После этого ваш запрос отправляется Google.

Отслеживать запрос на удаление информации можно с помощью страницы «Результаты о вас» — ее можно найти, нажав на изображение своего профиля в Google. Там будут доступны фильтры «Выполняется» и «Одобрено», также здесь можно повторно подать запрос, однако нужно будет ответить на вопрос «Почему вы хотите удалить этот результат?» — можно ответить, что запрос содержит контактную, другую личную, устаревшую, вредную или незаконную информацию.

На конференции I/O, Google заявила, что инструмент будет доступен в ближайшие месяцы, в первую очередь для пользователей Европы и США.

«Важно отметить, что когда мы получаем запросы на удаление, мы оцениваем весь контент на веб-странице, чтобы убедиться, что мы не ограничиваем доступ к другой полезной информации, например, в новостных статьях. И, конечно же, удаление контактной информации из поиска Google не удаляет ее из интернета, поэтому вы можете связаться с хостинговым сайтом напрямую, если это удобно», — отмечают в Google.

Источник: The Verge, 9to5google