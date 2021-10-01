На этой неделе начались слушания в Европейском суде общей юрисдикции по апелляции Google на решение Европейской комиссии, которая в 2018 года оштрафовала американскую компанию на рекордные €4,34 млрд — за то, что компания вынуждала производителей смартфонов на Android предустанавливать ее сервисы и приложения. Адвокат Alphabet (материнский холдинг Google) на суде предоставил доказательства того, самый популярный поисковый запрос в Microsoft Bing — «Google». Он отметил, что «Google» — это «безоговорочно» самый популярный поисковый запрос в Bing, пишет Bloomberg. Таким небесхитростным путем Google пытается отменить штраф, доказывая, что пользователи предпочитают Google Search сторонним поискам вовсе не потому, что он предустановлен по умолчанию.

Исходя из данных, собранных специалистами SEO-фирмы Ahrefs, «Google» — самый популярный запрос в Bing. Следом за ним с отставанием в 5 миллионов идет «Youtube», после — «Facebook», «Gmail» и «Amazon». Отчет Ahrefs также показывает, что пользователи поисковой системы Bing часто ищут «Bing».

«Мы представили доказательства того, что наиболее распространенный поисковый запрос в Bing — это «Google». Люди используют Google не потому, что их заставляют, а потому, что сами хотят. Доля Google на глобальном рынке поисковых систем согласуется с опросами потребителей, показывающими, что 95% пользователей предпочитают Google конкурирующим поисковым системам» Альфонсо Ламадрид адвокат Google С первого взгляда может показаться, что люди используют поисковую систему Microsoft, чтобы попасть в Google. И это очень странно. Потенциальное логическое объяснение: отчасти это может быть связано с настройками по умолчанию. Bing — поисковик по умолчанию в фирменном браузере Microsoft Edge (а до этого — в Internet Explorer), а также в Windows, самой популярной в мире операционной системе для настольных ПК. И если ввести в строчку поиска не точный URL-адрес, а какой-либо текст — то сразу откроется страница результатов Bing. Только подкованные в техническом плане пользователи указывают названия сайта целиком, тогда как подавляющее большинство просто вводят «Google», «Facebook», «YouTube» и т.д., и сразу открывают первую ссылку в окне результатов. Интеграция Bing со строкой поиска в меню «Пуск» тоже могла внести свою лепту, особенно с учетом популярности Chrome. В Microsoft отказались комментировать запрос The Verge с просьбой подтвердить подлинность статистики Ahrefs о самом популярном запросе в Bing. Сыграет это в пользу Google или нет, решит судья. Но ситуация в любом случае крайне занятная: поиск по умолчанию Microsoft, возможно, помог Google выстроить защиту при обжаловании антимонопольного штрафа, назначенного из-за поиска по умолчанию. В рамках слушаний адвокаты Google также заявили, что Европейская комиссия проигнорировала динамику между Apple и Google и преуменьшила влияние Apple на рынок мобильных устройств. Google раскритиковала европейских регуляторов за игнорирование Apple в попытках добиться отмены штрафа €4,34 млрд за злоупотребление доминирующим положением Android